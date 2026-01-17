Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе – RUSI

Страна-террорист Россия продолжает осуществлять гибридную агрессию против стран Запада. В частности, на территории Европы поджоги в качестве диверсий остаются одним из наиболее часто встречающихся методов саботажа.

Более того, для совершения диверсий РФ активно вербует украинских беженцев. Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

Российские диверсии в ЕС

По данным института, в Польше с 2023 года власти расследуют все большее число дел, связанных с поджогами, причем многие попытки были сорваны еще до их осуществления. К публично задокументированным случаям относятся успешные нападения на ресторан в Гдыне, склад поддонов под Варшавой и торговый центр "Марывилска 44" в Варшаве.

Эксперты отметили, что среди тех, кто был завербован для выполнения этих задач, часто фигурировали граждане Украины и Беларуси. По информации RUSI, это часть более широкой стратегии России по созданию социальной напряженности и подрыву общественной поддержки украинских беженцев и мигрантов.

Самый недавний пример произошел в ноябре 2025 года, когда польские власти приписали взрыв на железнодорожной линии Варшава–Люблин лицам, которые сотрудничали с российской разведкой. По сообщениям официальных лиц, двое граждан Украины, подозреваемых в причастности к инциденту, бежали в Беларусь, а несколько других были задержаны.

Этот инцидент побудил Польшу закрыть последнее оставшееся на ее территории российское консульство и направить тысячи солдат для защиты критически важной инфраструктуры. Высокопоставленные военные деятели публично предупредили, что враждебные силы могут рассматривать рождественский период как благоприятное время для дальнейших операций, а правительство объявило о планах создания общедоступного приложения, которое позволит гражданам сообщать о подозрительной активности.

Напомним, британская разведка предупредила о росте опасности для Европы от путинской России. Ситуацию, сложившуюся сейчас, в британской разведслужбе МИ6 охарактеризовали как "пространство между миром и войной".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что заставит Путина сесть за стол переговоров. По его мнению, российский диктатор, начав боевые действия против Украины еще в 2014 году и прибегнув к масштабной эскалации в 2022 году, "по-прежнему даже не контролирует весь Донбасс". А это, убежден Столтенберг, сложно охарактеризовать иначе, чем "полный провал".

