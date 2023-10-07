Цель путинской политики - дестабилизация ситуации в мире, отвлечение внимания от собственного террора в Украине, преступной войны против неё.

Израиль остаётся важнейшим союзником США. Проблемы Израиля - это проблемы и для США. Американцы теперь будут пытаться решать их, а помощь Украине на какое-то время может уйти на второй план. По крайней мере, на это надеются кремлёвские поджигатели войны (Холмогоров, например, уже пишет об этом открыто, радостно потирая потные ручки).

Зря надеются. Наоборот, эта трагедия будет дополнительным стимулом для активизации противостояния союзу международных террористов: России, Ирана и Хамас.