Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию – Reuters

Россия оказалась основным и единственным поставщиком нефти в Сирию. Поставки увеличились несмотря на то, что ранее Кремль активно поддерживал экс-диктатора Башара Асада, а сейчас в Дамаске преимущественно ориентируются на Вашингтон.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийском правительстве. С начала 2026 года нефтеэкспорт из РФ в Сирию увеличился до примерно 60 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщается, такие объемы составляют весьма малую долю того, что Кремль экспортирует ежедневно, но для Сирии, чье собственное производство остается ниже спроса, эти поставки делают Россию главным экспортером.

Агентство отмечает, что такая динамика показывает, что у Сирии до сих пор есть ограничения. Несмотря на завершение войны и то, что обновленное правительство стало ориентироваться на Запад, экономика Дамаска не интегрирована в глобальную финансовую систему.

По словам собеседников агентства, соглашение об экспорте нефти отражает экономическую потребность Дамаска, и предоставляет Москве влияние на страну, где еще находятся две ее военные базы.

Другие источники говорят, что отношения с Москвой осложнят отношения с США и ЕС, но выбора у Дамаска нет. Там считают, что покупка российской нефти может сделать сирийский энергосектор уязвимым к возобновлению санкций против страны

Один из чиновников Министерства энергетики Сирии заявил, что зависимость от российской нефти показывает ограниченный рынок страны и слабую покупательную способность, что затрудняет заключение долгосрочных контрактов с другими топ-экспортерами нефти на примере стран Персидского залива.

Напомним, что по состоянию на апрель 2026 года Россия продолжает сохранять контингент своих войск на территории Сирии: на базе ВМФ в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме. Таким образом Москва надеется либо расширить влияние на новое руководство Сирии, либо же максимально оттягивать вывод остатков своего контингента.

Как сообщал OBOZ.UA, только в январе этого года российские военные покинули международный аэропорт "Камышлы" на северо-востоке Сирии. На этой базе они находились с 2019 года.однако там было относительно небольшое количество российских солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!