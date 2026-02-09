Россия пытается вербовать в Латвии для организации диверсий лиц, связанных с криминальной средой: что известно

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки агентов в Латвии. По данным Службы государственной безопасности, Москва делает ставку преимущественно на людей, связанных с криминальной средой.

Об этом сообщает Delfi. Начальник Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс рассказал, что российские спецслужбы в последние годы активно ищут в стране новых лидеров так называемых "организаций соотечественников", но при этом пытаются вербовать людей с криминальным прошлым для проведения диверсий.

Межвиетс отметил, что в прошлом году в Латвии произошло несколько инцидентов, в которых не исключают след российских спецслужб. При этом существенный ущерб национальной безопасности страны нанесен не был.

По данным следствия, в прошлом году правоохранители разоблачили группу, которая еще в 2023 году подожгла предприятие, выполнявшее оборонный проект. Те же лица планировали поджог грузовиков с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры.

Среди возможных целей диверсий фигурировали мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися материалами и военные объекты.

Глава СГБ объяснил, что Россия вербует людей с криминальным опытом – бывших заключенных, лиц, причастных к незаконной деятельности, а также наркозависимых.

Такие люди имеют широкие контакты в криминальной среде, что позволяет спецслужбам быстро расширять сеть. Часть завербованных работает за деньги, однако есть и те, кто сотрудничает по идеологическим мотивам.

Сейчас под стражей находятся четверо подозреваемых в шпионаже – трое граждан Латвии и один негражданин. Следствие считает, что они целенаправленно собирали информацию о гражданской и военной критической инфраструктуре, а также о лицах и организациях, которые поддерживают Украину.

В поле зрения спецслужб остаются и другие подозреваемые, поэтому количество задержанных может возрасти. По словам Межвиетса, Россия уже несколько лет пытается создать в Латвии новые сети влияния, в частности среди молодых и образованных представителей русскоязычной среды, чтобы использовать их для продвижения собственных интересов.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны России ведет вербовку граждан Беларуси на войну против Украины. Государство-агрессор ищет наемников через социальные сети. Чаще всего объявления о наборе белорусов-добровольцев появляются в соцсети "ВКонтакте", полностью подконтрольной российским властям, и в мессенджере Telegram.

