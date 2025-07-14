Обещает деньги и гражданство: Россия вербует граждан Беларуси на войну через соцсети

Министерство обороны России ведет вербовку граждан Беларуси на войну против Украины. Государство-агрессор ищет наемников через социальные сети.

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Чаще всего объявления о наборе беларусов-добровольцев появляются в соцсети "Вконтакте", полностью подконтрольной российским властям, и в мессенджере Telegram. Недавно такие вакансии появились в пабликах "Работа в Бресте" и "Работа в Пинске".

Требованием вербовщики указали "крепкое здоровье". Тем, кто подпишет контракт, РФ обещает единоразовую выплату (примерно 6 тысяч долларов США) плюс зарплату (до 67 тысяч долларов в год, "в зависимости от региона и выполняемых задач").

Также наемников заманивают перспективой получения гражданства Российской Федерации.

Россияне не гнушаются откровенного обмана: в ряде объявлений они обещали, что речь идет о "службе в тылу". Некоторые вербовщики маскируют наемничество под вахтовую работу на временно оккупированных территориях Украины.

Помимо интернета, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Россия тайно вербует граждан Беларуси при помощи призывных комиссий на территории РБ. Большая часть малообученных контрактников либо погибает, либо попадает в плен, так и не дождавшись обещанных выплат.

Как писал OBOZ.UA, ранее воины Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских наемников-оккупантов из Камеруна. Метугена Унана-на Жан Пафе и Анатоль Франк заявили, что подписали контракты с МО РФ за обещание выплаты в размере 1 миллион 100 тысяч российских рублей. Камерунцы воевали на Северском направлении.

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