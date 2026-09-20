Россия открыла избирательные участки в Приднестровье, несмотря на протест Молдовы: проголосовал даже "глава ПМР"

Россия открыла "избирательные участки" в непризнанном Приднестровье для проведения псевдовыборов в Государственную думу РФ. Это произошло несмотря на протест конституционных властей Молдовы, которые согласовали проведение голосования лишь на одном участке в российском посольстве в Кишиневе.

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В псевдовыборах принял участие и непризнанный "глава ПМР" Вадим Красносельский. Об этом сообщает издание NewsMaker.md.

В Приднестровье открыли "избирательные участки"

"Избирательные участки" в Приднестровье начали работу 20 сентября в 08:00 и должны работать до 20:00. По данным местных СМИ, в регионе открыли 17 участков, хотя адреса обнародованы лишь 15 из них.

По состоянию на 10:00 проголосовали 8411 человек, к 11:00 – 14 992, а к 12:00 – 21 080. В псевдовыборах также принял участие "глава ПМР" Вадим Красносельский.

Молдова выразила протест против псевдовыборов

Кишинев ранее передал России ноту протеста в связи с планами открыть "избирательные участки" в Приднестровье. 3 сентября в МИД Молдовы вызвали назначенного посла России Олега Озерова.

Молдавские власти заявили, что согласовали с российской стороной открытие лишь одного участка – в посольстве РФ в Кишиневе.

"Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных властей Республики Молдова, является недружественным шагом", – заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.

Что известно о "выборах" в России

Псевдовыборы депутатов Государственной думы РФ начались 18 сентября и завершаются 20 сентября. Российские власти заявляют, что граждане РФ, проживающие в Приднестровье, должны получить возможность проголосовать.

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в регионе проживают более 200 тысяч граждан России.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября в России начались "выборы" в Госдуму. "Голосовать" очно россияне будут три дня. Вот только гораздо больше, чем известные заранее результаты "волеизъявления", их беспокоит то, что будет после выборов – в частности, объявление мобилизации на территории РФ, утверждали в The Guardian.

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