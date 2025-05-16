'Россия не имеет желания прекращать огонь, надо 'усиленно давить', – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не выказывает никакого намерения прекращать боевые действия против Украины. По его словам, только усиленное давление со стороны европейских и американских партнеров может заставить Кремль остановить войну.

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Об этом он сказал во время открытия саммита Европейского политического сообщества в столице Албании – Тиране. На встрече лидеры стран обсуждали вызовы безопасности для Европы и пути прекращения войны в Украине.

"Последние несколько часов показали, что Россия не имеет желания прекратить огонь. И если не будет усиленного давления со стороны европейцев и американцев, результата не будет. Это не произойдет спонтанно", – подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что Москва пытается вернуть переговоры к формату, который уже доказал свою безрезультатность. Речь идет о переговорах, которые не предотвратили военные преступления и не привели к реальному прекращению войны.

"Россия хочет возобновить дискуссии в хорошо известном ранее русле – это те разговоры, которые не предотвратили военные преступления и не дали никаких результатов", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции также предупредил о рисках разъединения Европы на фоне российской агрессии.

"Самое первое измерение нашей безопасности – геополитическое. Существует угроза разъединения Европы. И на это прежде всего влияет российская агрессия в Украине", –заявил он.

Макрон призвал европейских лидеров к единству и поддержке инициативы "коалиции желающих", которая имеет целью достижение настоящего прекращения огня и восстановление мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны. По итогам встречи Умеров сказал журналистам, что она была продуктивной.

Также Рубио заявил, что существует только один "шанс" для завершения войны в Украине – это якобы личная встреча Трампа и Путина. По его словам, учитывая "месяцы работы", ничего не произойдет, пока Трамп "не сядет напротив" Путина и не положит "карту на стол переговоров".

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