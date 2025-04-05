Россия использовала косметику и секс-игрушки для диверсий в Европе – Reuters

В Польше расследуют подготовку российским ГРУ серии взрывов в Европе, которые могли привести к авиакатастрофам. Для этого сотрудники ведомства спрятали самодельную взрывчатку в посылках с секс-игрушками и косметикой.

Видео дня

Речь идет о взрывах, произошедших на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше летом прошлого года. Подробности со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, обнародовало издание Reuters.

В материале отмечено, что следствие подозревает причастность российского Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как Главное разведывательное управление, ГРУ) к серии взрывов, произошедших прошлым летом на складах в европейских странах. Они привели к пожарам, но, к счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. По данным прокуратуры Польши, на складе в Варшаве была найдена также еще одна посылка, которая не взорвалась.

Как было установлено, для организации взрывов использовались массажные подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками. В подушках были спрятаны самодельные зажигательные устройства, изготовленные из смеси химикатов, в том числе высокореактивного магния.

Подробности запланированных терактов следователям удалось установить после допросов пяти подозреваемых, входивших в диверсионную ячейку. Им, по данным следствия, Россия пообещала по несколько тысяч евро за проделанную "работу".

Следствие установило, что химикаты в посылках поджигались с помощью детонаторов с предустановленным таймером, для изготовления которых были использованы дешевые китайские электронные гаджеты, предназначенные для поиска ключей со специальным брелком. Для усиления взрыва в посылки злоумышленники также помещали похожие на косметические средства тюбики, содержавшие внутри гель из легковоспламеняющихся соединений, включая нитрометан.

По мнению экспертов, эти небольшие взрывные устройства кустарной сборки способны спровоцировать небольшой пожар. Однако у них есть другие преимущества: их сложно обнаружить, они чрезвычайно дешевые и эффективные, а самостоятельное производство таких устройств гарантирует высокий уровень анонимности.

По данным Reuters, одним из исполнителей диверсий был гражданин Украины Владислав Деркавец, живший на юге Польши. Инструкции от куратора из ГРУ он получал через чат в Telegram. Своего куратора Деркавец знал под ником "Воин".

Как сообщается в материале, 18 июля 2024 года Деркавец отправился на автомобиле Opel Astra из Польши в литовский город Каунас, чтобы забрать в багажнике припаркованной там сообщниками машины более десятка необходимых для диверсии предметов.

Из Каунаса злоумышленник поехал в Вильнюс и там сформировал четыре посылки, в каждой из которых была подушка со взрывчаткой, а также несколько тюбиков с косметикой и секс-игрушки. Перед тем как запечатать их, Деркавец, по версии следствия, активировал механизмы детонации с предварительным таймером.

По словам источника издания, эти механизмы позволяли программировать время взрыва в интервале от нескольких секунд до нескольких месяцев.

19 июля Деркавец передал посылки мужчине в парке в Вильнюсе –после того, как тот назвал ему кодовое слово: "Мэри". Все четыре посылки были отправлены из Вильнюса в тот же день.

В начале августа Деркавца задержали в Польше. Ему было выдвинуто обвинение в совершении терактов в интересах российской разведки. Во время допроса подозреваемый рассказал следователям, что с "Воином" его свел друг и что контактировали они исключительно через Telegram.

Вторым подозреваемым по делу проходит россиянин Александр Безрукавый из Ростова-на-Дону. По данным следствия, он должен был отправить посылки с кроссовками и одеждой из Варшавы в Вашингтон и Оттаву.

Задержали Безрукавого в Боснии. Во время слушаний по его экстрадиции в Польшу, проходивших в Сараево в январе текущего года, он свою вину отрицал и утверждал, что никоим образом к подготовке диверсий не причастен и никакого участия в подготовке взрывов, нацеленных на склады или транспортные самолеты, не принимал. Суд его аргументы счел неубедительными и в феврале Безрукавого экстрадировали в Польшу.

Взрывы посылок, в отправке которых подозревают россиянина, произошли 19, 20 и 21 июля прошлого года в британском Бирмингеме, немецком Лейпциге и недалеко от Варшавы в Польше. В Лейпциге и Бирмингеме устройства сработали в логистических центрах DHL. Еще тогда озвучивалось предположение, что целью диверсий была организация пожаров на борту грузовых или пассажирских самолетов, летящих в США и Канаду.

В октябре прошлого года в Польше заявили о задержании четырех подозреваемых в совершении ряда спланированных диверсий, которые причастны к отправке посылок со взрывчаткой в страны ЕС и Великобританию. Конечной целью подобной деятельности, по версии польских следователей, была отправка опасных посылок в США и Канаду.

После взрывов в аэропортах и на складах в Германии, Великобритании и Польше, по данным СМИ, в Белом доме состоялись несколько совещаний, после которых Вашингтон, как сообщается, предупредил Кремль о недопустимости подобных действий и отправки опасных посылок самолетами в США. В частности, об этом изданию The New York Times сообщали сразу пять источников. Они же предположили, что российский диктатор Владимир Путин к предупреждению отнесся серьезно и приказал свернуть операцию.

Публично же в Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к пожарам.

"Мы ничего об этом не знаем. Мы не исключаем, что это очередные фейковые новости или проявление слепой русофобии", – заявил в комментарии Reuters пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что обвинения европейских следователей в том, что за организацией диверсий стоит именно Россия "абсолютно не обоснованными".

А в ГРУ запрос издания и вовсе предпочли проигнорировать.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Все они совершали диверсии по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники жгли объекты "Укрзалізниці", военные авто и административные здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!