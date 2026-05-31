Накануне парламентских выборов в Армении, опросы прогнозируют существенное преимущество партии премьер-министра Никола Пашиняна. Его политическая сила "Гражданский договор" может получить примерно 65% голосов избирателей.

Исследование показало значительное отставание оппозиции, часть которой, имеет поддержку от России. Ни одна из оппозиционных сил, согласно результатам, не преодолевает отметку в 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Breavis.

Согласно данным опроса, Пашинян может получить возможность продолжить курс стратегического сближения с Западом. Такое развитие событий может усилить напряжение в отношениях с Россией.

Как отмечает Еuronews, в последние недели Москва усилила политическое и экономическое давление на Ереван. Среди мер: торговые ограничения, предупреждение о возможном приостановлении участия Армении в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, Россия отозвала своего посла из Армении для консультаций из-за действий Еревана по сближению с ЕС. Также известно о введении временных ограничений на экспорт отдельных видов армянской сельскохозяйственной продукции.

Также в Евразийском экономическом союзе, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, заявили о рисках для экономической безопасности в случае евроинтеграционного курса Армении. Кроме того, там призвали провести общенациональный референдум относительно стратегического выбора страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кремлевский диктатор Владимир Путин сравнил сближение Армении с Европейским Союзом с ситуацией, которая наблюдалась в Украине. По его словам, намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения".

