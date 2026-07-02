Россия более года наблюдала за европейскими ядерными объектами: как ей это удавалось

Страна-агрессор Россия в течение примерно полутора лет вела масштабную кампанию по наблюдению за ядерными и военными объектами в странах Европы с помощью беспилотников, запускаемых с судов так называемого "теневого флота". Исследователи считают, что операция охватила более десятка стран НАТО и выявила серьезные пробелы в системе европейской противовоздушной обороны.

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Об этом пишет The Guardian. Издание ссылается на отчет Международного института стратегических исследований (IISS).

Под пристальным вниманием оказались ядерные объекты стран НАТО

Эксперты IISS проанализировали 144 случая появления неизвестных беспилотников в более чем десяти европейских странах, начиная с конца 2024 года.

По их оценке, российские спецслужбы могли действовать "практически безнаказанно", а европейские государства оказались не готовы к такому виду угрозы.

Среди объектов, которые, вероятно, находились под наблюдением, были британская авиабаза RAF Lakenheath, где было размещено американское ядерное оружие, французская база атомных подводных лодок Île Longue, а также авиабазы Kleine-Brogel в Бельгии и Volkel в Нидерландах, где хранится американское ядерное оружие.

Помимо ядерных объектов, дроны регулярно фиксировали вблизи военных аэродромов, портов и другой критической инфраструктуры.

Как действовала схема

По оценке авторов исследования, беспилотники запускались с судов российского "теневого флота", находившихся в международных водах вблизи побережья стран-целей.

Во время инцидентов над британскими базами RAF Lakenheath и RAF Fairford в ноябре 2024 года дроны, вероятно, запускались с танкера Seasons 1, который находился в Северном море у побережья графства Эссекс, а также с грузового судна Hav Dolphin, которое в тот момент стояло в порту Халл.

Также в мае 2025 года судно Hav Dolphin подозревали в причастности к появлению беспилотников над базой подводных лодок на севере Германии.

В декабре 2025 года пять беспилотников были зафиксированы над французской военно-морской базой Île Longue, где размещен морской компонент ядерных сил Франции. В это время в 100–200 километрах от побережья находились три судна российского "теневого флота", а Hav Dolphin находился примерно в 350 километрах от острова Уайт.

Также в ноябре и декабре 2025 года дроны появлялись над авиабазами Kleine-Brogel в Бельгии и Volkel в Нидерландах. В это время в международных водах Северного моря также находились суда, связанные с российским "теневым флотом".

Часть таких судов работала в режиме так называемого "темного плавания" — с выключенными транспондерами, что скрывало их местонахождение. Другие корабли могли выполнять роль ретрансляторов сигнала или принимать беспилотники после выполнения миссии.

По оценке экспертов, в ходе операции Россия применяла методы управления беспилотниками, отработанные во время войны против Украины.

Россия наблюдала и за другими военными объектами

В сентябре 2025 года серия появлений дронов в Дании привела к временному закрытию аэропорта Копенгагена и других объектов. В это время вблизи страны находились четыре танкера "теневого флота", среди которых был "Боракай". Через несколько дней французские спецназовцы взяли это судно на абордаж.

В ходе проверки на борту обнаружили китайского капитана и двух граждан России, работавших на частную военную компанию Moran Security Group.

Исследователи считают это подтверждением того, что суда "теневого флота" используются не только для обхода санкций, но и для выполнения военно-разведывательных задач.

Также в декабре 2025 года над кораблём ВМС Ирландии были замечены четыре беспилотника. Это произошло на следующий день после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Рядом находилось судно Vezhen под флагом Мальты, которое ранее уже фигурировало в расследовании по факту повреждения подводного волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.

Европейская ПВО не смогла остановить российские дроны

Одним из главных выводов исследования стало то, что западным странам фактически не удалось эффективно противодействовать этой кампании Москвы. Несмотря на десятки зафиксированных инцидентов, ни один из беспилотников не был ни сбит, не захвачен западными военными.

Лишь в одном из случаев британский полицейский вертолёт попытался отследить дроны, летевшие в сторону Великобритании, однако экипаж прекратил преследование из соображений безопасности. В отчете говорится, что "было предложено использовать лазер для борьбы с дронами, но в конечном итоге это не было реализовано".

По словам авторов исследования, это свидетельствует о стратегическом провале системы противовоздушной обороны НАТО, которая оказалась не готова к противодействию небольшим и относительно дешевым беспилотникам. Этот провал фактически "был молчаливо признан по всей Европе".

Какие цели преследовала Россия

По мнению исследователей, операция преследовала сразу несколько целей. Речь идет о: наблюдении за ядерной инфраструктурой, сборе информации о военных объектах, изучении логистических маршрутов и цепочек поставок, а также оказании психологического давления на европейские страны.

Руководитель исследования Чарли Эдвардс заявил, что кампания стала "серией тактических успехов Кремля" и одновременно продемонстрировала стратегические слабости обороны союзников.

Активность начала снижаться после действий европейских флотов

По данным исследователей, наибольшее количество подозрительных полётов беспилотников было зафиксировано осенью 2025 года, особенно в Германии.

В то же время в 2026 году количество таких инцидентов начало уменьшаться после того, как военно-морские силы европейских стран активизировали задержание судов российского "теневого флота".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сообщила ООН, что считает танкеры теневого флота РФ законными военными целями. Киев призвал пересмотреть статус этих кораблей.

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