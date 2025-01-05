Российский воздушный шар залетел на территорию Польши

В Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши обнаружили воздушный шар, прилетевший из России. Польские правоохранители говорят, что это метеорологический прибор, прибывший из Кенигсбергской (Калининградской) области РФ.

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Шар нашли в лесу возле села Простки на Мазурах (Элкский уезд). Об этом в полицию сообщили работники одного из лесничеств, передает RFM24.

"Начальная проверка подтвердила, что это метеорологический прибор, который используется среди прочего для измерения температуры",–- пишет медиа.

По словам журналистов, о том, что этот воздушный шар прилетел именно с российской территории, указывают отметки на нем, написанные кириллицей.

Отмечается, что в прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких предметов, в частности, возле городов Пиш, Милаково и Венгожево.

Напомним, что еще весной 2023 года комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши объявила, что в стране будут использовать названия "Кенигсберг" и "Кенигсбергская область" вместо "Калининград" и "Калининградская область".

Как сообщал OBOZ.UA, российский воздушный шар в форме дирижабля залетел с территории РФ в воздушное пространство Польши также в июне 2024 года. Командование польских Вооруженных сил страны заверило, что предмет не представляет угрозы для людей.

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