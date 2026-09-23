Российский военный вертолёт Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши: что известно

23 сентября российский военный вертолёт Ми-8 вторгся в воздушное пространство Польши к северу от Бранево. Это произошло в 11:08 по местному времени. Вертолёт проник в польское воздушное пространство примерно на 300 метров.

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Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X. По данным польских военных, вертолет летел из Калининградской области.

В польском воздушном пространстве вертолёт находился 42 секунды. Его полёт отслеживали радиолокационные системы польских Вооружённых сил, после чего в воздух поднялись истребители.

В польском командовании связали инцидент с действиями России.

"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей системы противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

В то же время там подчеркнули, что польские силы ПВО круглосуточно контролируют воздушное пространство и находятся в постоянной готовности гарантировать его безопасность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 сентября вблизи американской базы противоракетной обороны в польском Редзикове был замечен неизвестный беспилотник. По данным польского Минобороны, он находился примерно в 500 метрах от военного объекта, а его полет длился около пяти минут.

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