Российский дрон мог шпионить за исследовательским и оборонным объектами Италии – СМИ

В Италии, возможно, российский беспилотник несколько раз пролетел над Объединенным исследовательским центром (JRC) Еврокомиссии в городке Испра на озере Маджоре. Неподаок также расположены заводы Leonardo – одного из крупнейших машиностроительных холдингов страны, структурные подразделения которого выполняют заказы в сфере обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

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В течение марта дроны не менее пяти раз появлялись над этой территорией. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что итальянская прокуратура 31 марта официально начала следствие по подозрению в шпионаже. Дело будет рассматривать подразделение по борьбе с терроризмом.

JRC в Испре основан в 1960 году и сначала работал как исследовательский ядерный центр. Это третий по величине объект Еврокомиссии после центров в Брюсселе и Люксембурге. Его сотрудники работают, среди прочего, над нераспространением и ядерной безопасностью, транспортными проектами и вопросами, связанными с изменением климата. В настоящее время в JRC ведется исследовательский проект по изучению аспектов безопасности беспилотников.

В радиусе нескольких десятков километров в провинции Варезе расположены важные заводы Leonardo – ведущей промышленной компании в сфере национальной обороны Италии, особенно в аэронавигационном и космическом секторах. В частности, чуть более чем в 10 км от исследовательского института стоит Академия подготовки вертолетов Leonardo в Сесто-Календе, а немного дальше, в Верджате – вертолетное подразделение, флагман итальянского дизайна и производства гражданских и военных самолетов последнего поколения. Другие стратегические центры расположены в Сомма-Ломбардо (менее 30 км), Самарате (около 40 км), а в Венегоно-Супериоре в чуть более 30 км – штаб-квартира престижного авиационного подразделения.

"Пока непонятно, действительно ли перехваченный Европейским центром беспилотник пролетел над этими объектами, строго охраняемыми еще до начала войны в Украине. Но учитывая количество наблюдений в течение пяти суток, тот, кто руководил им, сосредоточивался прежде всего на территории JRC, где есть передовые лаборатории и исследовательская инфраструктура", – пишут итальянские СМИ.

В стране немедленно приступили к расследованию, чтобы проследить происхождение дрона, то, кто им руководил и мог ли он быть разведывательно-шпионской миссией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии развивают собственное производство дронов-камикадзе с рабочими названиями Mini и Small. Вокруг них итальянцы сохраняют определенную таинственность, в то же время намекают, что изделия, уже прошедшие "обкатку" во время учений итальянской армии, могут быть поставлены Украине.

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