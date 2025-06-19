"Рискованный рейд": Израиль может отправить спецназ на ядерный объект Ирана, если США не нанесут авиаудар – СМИ

Армия обороны Израиля якобы отправит спецназ на иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо. В частности в случае, если США не согласятся нанести удар по нему своими мощными бомбами, запущенными с американских самолетов.

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Об этом сообщает издание Axios. По словам его собеседников, президент США Дональд Трамп сейчас обеспокоен ключевым вопросом: если страна присоединятся к конфликту на Ближнем Востоке, действительно ли американские противобункерные ракеты смогут уничтожить тот самый укрепленный ядерный объект, построенный в горе к югу от Тегерана.

Как говорится в публикации, высказанные американским лидером сомнения относительно уверенности в успехе – это одна из причин, почему он все еще не решил, стоит ли наносить удар. Чиновники объясняют: сейчас республиканец хочет убедиться, что такая атака действительно необходима, она не втянет США в затяжную войну на Ближнем Востоке и одновременно достигнет цели – уничтожения ядерной программы Ирана.

По мнению аналитиков, если Трамп вступит в войну, он "почти наверняка захочет уничтожить" завод в Фордо. Этот объект находится в топе списка целей Израиля, и ЦАХАЛ уже пытался его атаковать в рамках операции "Восходящий лев", которая началась 13 июня. Однако отмечается, что у израильских сил нет 30 000-фунтовых противобункерных бомб, которые необходимы для его уничтожения с воздуха, а также бомбардировщиков B-2, чтобы их нести. Тогда как у США есть и то, и другое и находится в пределах досягаемости Ирана.

Один из американских чиновников подчеркнул, что Трамп специально спрашивал своих военных советников, сможет ли ракета Massive Ordnance Penetrator (GBU-57A/B MOP) уничтожить Фордо. В ответ представители Пентагона сказали: они уверены, что так не будет. Однако издание указывает, что сейчас неясно, смогли ли те полностью убедить президента.

Анализируя заявления нынешних и бывших официальных лиц США, Axios пишет, что ракеты MOP никогда не применялись на поле боя, хотя они прошли несколько испытаний во время разработки.

"Уничтожитель бункеров сработает. Это не вопрос возможностей. У нас есть возможности. Но есть целый план. Это не просто сбросить снаряд, уничтожающий бункеры, и объявить о победе. Конечная цель для нас проста: никакого ядерного оружия", – сказал в комментарии изданию высокопоставленный американский чиновник.

Со своей стороны израильские чиновники опасаются, что когда Фордо переживет атаку, тогда то же самое произойдет и со всей ядерной программой Ирана.

По данным Axios, сейчас официальные лица Израиля считают, что Трамп все же примет решение в пользу американского удара. Но они утверждают: даже если Израиль будет действовать в одиночку, то тоже нанесет значительный ущерб иранскому объекту. Более того, Тель-Авив якобы известил администрацию Трампа: если ЦАХАЛ не сможет проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, то может "сделать это с помощью людей".

"Одним из шагов может быть рискованный рейд коммандос. Израильский спецназ провел такую операцию в прошлом сентябре, хотя и в меньших масштабах, когда уничтожил подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав взрывчатку", – сообщает издание.

В публикации добавили, что в последние дни, пока Трамп размышлял, стоит ли ему вступать в войну, его спецпредставитель Стив Уиткофф продолжил непосредственно общаться с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Кроме того, в среду Трамп провел еще одно совещание в Ситуационном центре с участием своей команды по национальной безопасности. Встреча была посвящена войне между Израилем и Ираном.

"Терпение президента истощается с каждой минутой. Время для Ирана действительно поджимает, и все варианты рассматриваются", – подчеркнуло издание, цитируя представителей США.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, но еще не отдал окончательного приказа. По данным издания, он не спешит с принятием силового вмешательства, так как надеется, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

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