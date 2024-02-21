Не успели отшуметь страшные новости из России, где убили оппозиционера номер один – Алексея Навального, как уже из Беларуси последовало трагическое известие о смерти, а скорее убийство белорусского оппозиционера Игоря Ледника. Именно убийства, потому что тоталитарный режим самозваного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжал держать за решеткой человека, который перенес тяжелую операцию на желудке, имел 2 группу инвалидности из-за проблем с сердцем и последнее время находился в лежачем состоянии.

Арестован Игорь Ледник 18 апреля 2022 года. Режим белорусского диктатора приговорил его к 3 годам колонии по сфабрикованному обвинению, якобы за клевету на Лукашенко. Преступлением прокуратура посчитала публикацию Ледника в журнале Белорусской социал-демократической партии "Грамада". Ледник отбывал наказание в Бобруйской колонии.

С Игорем Ледником мы познакомились лет 15 назад. Он довольно часто приезжал в Киев, где у него было много знакомых и друзей, и где он участвовал в разных проектах.

Но основной его темой профессиональных интересов стало сближение Беларуси с Украиной и евроинтеграция Беларуси. Он постоянно прилагал для этого много усилий и часто выступал на конференциях в Брюсселе, Женеве и других европейских городах, где отстаивал мысль о необходимости интеграции Беларуси с Европой. Понимая, что Лукашенко не вечен, и белорусское гражданское общество должно быть готовым действовать после его ухода или отстранения от власти.

Лет с 5 назад он попросил меня администрировать его страницу на Фейсбуке, посвященную евроинтеграции Беларуси, в то время, когда его не будет в стране. Мы довольно часто общались с ним по Скайпу. И вот вдруг он перестал отвечать.

Меня это, конечно, встревожило. Игорь ведь рассказывал, что уже сидел в тюрьме Лукашенко, когда занимался бизнесом. И лишь несколько позже я смог узнать, что Игорь Ледник снова стал узником тоталитарной системы. А зная о его и без того слабом здоровье – это был для него смертный приговор, вынесенный ему лукашенковским режимом.

Последний проект, в котором принимал участие Игорь Ледник – это реализация программ (eBelarus + eUnion): поддержка внедрения институциональных реформ в сотрудничестве с Международным благотворительным фондом "Беларусь будучині", зарегистрированным в Таллинне.

Вместе с единомышленниками он также начал реализовывать проект создания Института исследования российской агрессии. Но не успел. Ледник видел будущую Беларусь в Европе без диктатур. Но Лукашенко не нужен был на свободе сторонник Украины и враг России, к мнению которого прислушивались в Европе. Именно поэтому, спустя менее чем 2 месяца, после начала Большой войны России с Украиной, его арестовали.

Белорусский узурпатор тоталитарный, мстительный и импульсивный. Путину удалось его посадить на "короткий поводок", и он, находясь в полной зависимости от Кремля, все больше вынужден подыгрывать путинскому далеко идущему проекту превращения Беларуси из "дальнего поста Евразии", в западную провинцию Российской Федерации.

Путин кружит над Беларусью, как "гриф", чувствующий "мертвечину", и все примеряется к тому, как ему лучше до нее добраться. Но карточный домик лукашенковского режима рушится со всех сторон. И у Лукашенко нет никаких шансов самостоятельно удержать даже воображаемую власть над Беларусью. И совершенно очевидно, что его режим рухнет, как только начнёт рушиться власть Путина над Россией, после ее проигрыша в Украине.

Путина, скорее всего, не удастся довести живым до Гааги. Вероятнее, в конце правления, диктатора успеют ликвидировать генералы из ближайшего его окружения. Но когда там будут судить Лукашенко, он должен ответить за убийства всех его политических противников.

Думаю, что белорусской оппозиции нужно учредить премию имени Игоря Ледника. Он, не будучи юристом по образованию, овладел юриспруденцией настолько в совершенстве, что это дало ему возможность успешно консультировать и защищать тех, кто уже не видел для себя никакого выхода из сложившейся ситуации. Поэтому этой премией должны будут награждаться лица, наиболее проявившие себя в правозащитной деятельности.

Игорь мог уехать из Беларуси, но он выбрал для себя оставаться до конца на поле боя с преступным режимом Александра Лукашенко. Враги демократии не смогли сломить его ни физически, ни морально. Сильный духом, он оказался сильнее своих палачей.