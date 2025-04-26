Большинство американцев не одобряют подход Трампа к окончанию войны в Украине: результаты опроса

Более 50% американцев не одобряют подход президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине. В то же время треть опрошенных поддерживают действия главы Белого дома.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса New York Times и Siena College. Еще 9% опрошенных не определились или отказались отвечать.

Согласно данным, 56% американцев не поддерживают подход Дональда Трампа к войне в Украине. Из них 42% решительно выразили неодобрение, еще 12% – "скорее не одобряют". 35% респондентов поддерживают действия республиканца, 20% – "полностью одобряют", а 15% – "скорее одобряют".

Больше всего критикуют подход Трампа молодые люди в возрасте 18–29 лет: 66% не поддерживают его политику по отношению к Украине, и только 25% ее одобряют. Наибольший уровень поддержки Трампа зафиксирован среди избирателей в возрасте 65+: 40% – за, 52% – против.

Опрос проводился на английском и испанском языках по мобильным и стационарным телефонам с 21 по 24 апреля среди 913 зарегистрированных избирателей США. Ошибка выборки составляет 3,8%.

Напомним, на 100-й день своего пребывания в должности президента Дональд Трамп установил антирекорд, продемонстрировав самый низкий уровень поддержки среди последних руководителей США. Его рейтинг упал ниже его собственных показателей восемь лет назад. Общий уровень одобрения деятельности Трампа на сотый день его президентства снизился до 44% с 49%, зафиксированных в марте.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос Reuters также показал рекордное падение рейтинга Трампа. Американцы демонстрируют признаки настороженности по поводу попыток республиканца расширить свою власть, многие не желают видеть его в должности в третий раз, хотя это и так запрещено Конституцией США.

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