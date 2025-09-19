'Реакция была адекватной угрозе': в Польше убеждены, что правильно отреагировали на атаку российских дронов

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что польские войска вместе с союзниками по НАТО адекватно ответили на атаку российских дронов. По его словам, дроны были либо уничтожены, либо упали на территории страны после того, как военные оценили их угрозу. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября.

Дипломат дал комментарий в разговоре с Радио Свобода, сообщает Укринформ. Он отметил, что атака не была случайной – дроны умышленно направили на польскую территорию. Лукасевич также подчеркнул, что Польша получила поддержку от союзников, ведь как член НАТО она может рассчитывать на коллективную безопасность.

Намерение Москвы

Представитель Польши отметил, что целью атаки было уменьшить усилия Варшавы в помощи Украине. Он назвал это политическим и военным сигналом, призванным напугать поляков, но признал, что попытка провалилась.

"Это был сигнал, который имел целью уменьшить старания Польши в помощи Украине. Это должен был быть политический и военный сигнал, призванный немного напугать поляков. Но какими бы ни были намерения, они не оправдались, не достигли цели", – сказал Лукасевич.

Ответ альянса

По словам Лукасевича, реакция была "образцовой " – никто не пострадал, не было раненых или погибших. Он подчеркнул, что ответственность за разрушение инфраструктуры лежит исключительно на России, которая и направила дроны.

"Реакция была образцовая. Мы, Польша и НАТО, доказали, что мы способны реагировать на такие провокации. Действительно, существуют различные сообщения о разрушении инфраструктуры", – добавил дипломат.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

15 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский отрицал, что польская ПВО была неготовой к вторжению российских БПЛА. По его словам, сбитие 3-4 дронов из 19, если бы это произошло в Украине, "считалось бы стопроцентным успехом".

В то же время известно, что некоторые из российских беспилотников пролетели сотни километров вглубь Польши, а одна из "Гербер" упала на территории воинской части вблизи Варшавы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины. Он выступил с таким предложением после инцидентов с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

