Разочаровался из-за трудностей: в WP узнали истинные причины ухода Маска от политики

Американский миллиардер и сторонник президента США Илон Маск решил свернуть свое участие в политике. Официально он заявлял, что "сделал достаточно", но, как выяснили журналисты, истинные причины кроются в разочаровании, рисках для безопасности и желании вернуться к своим технологическим амбициям.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с мнением Маска. В прошлом году Маск собрал в своей квартире в Остине группу стратегов-республиканцев.

Он был решительно настроен поддержать возвращение Трампа к власти и вкладывал в это не только слова - только на выборы 2024 года он потратил не менее $288 миллионов. Его America PAC строила амбициозные планы на промежуточные выборы 2026 года, включая поддержку консервативных кандидатов на местном уровне.

Однако Маск столкнулся с волной протестов, негативом и даже насилием. Его инициативы в рамках "Департамента эффективности правительства" (DOGE), направленные на массовые сокращения и уменьшение бюджетов, вызвали возмущение среди клиентов Tesla, особенно в либеральных регионах. В некоторых случаях это обернулось актами вандализма, бросанием коктейлей Молотова и стрельбой на зарядных станциях.

Политика была центральной для Маска большую часть прошлого года, но его последняя одержимость переросла в разочарование из-за личных расходов и трудностей в достижении результатов.

Насилие и давление вызвали у Маска серьезное беспокойство за личную безопасность и безопасность его семьи. В то же время Tesla начала терпеть убытки: прибыль упала на 71%, продажи – на двузначный процент.

Еще один потенциальный фактор такого шага: популярность Маска упала, согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, опубликованном в прошлом месяце. Опрос показал, что 35 процентов американцев одобряют то, как Маск справляется со своей работой в администрации Трампа, тогда как 57 процентов не одобряют.

Еще одной причиной его ухода от политики источники WP назвали стремление миллиардера возобновить свое активное участие в руководстве своих двух компаний – Tesla и SpaceX.

Ранее Илон Маск заявил, что он намерен резко сократить финансирование любых политических и избирательных кампаний. Сейчас изобретатель не видит причин для продолжения масштабных политических инвестиций. Вместо этого он сосредоточится на бизнес-проектах, среди которых Tesla, Neuralink и Grok AI.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее часто фигурировал в публичных заявлениях и соцсетях Дональда Трампа, сейчас практически исчез из политического поля президента США. В течение последнего месяца в публичных коммуникациях американского президента упоминания о миллиардере отсутствуют, что свидетельствует о существенном изменении в их отношениях, отмечают в СМИ.

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