Маск заявил о планах резко сократить финансирование политических кампаний: как он это объяснил. Видео

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что он намерен резко сократить финансирование любых политических и избирательных кампаний. Сейчас изобретатель не видит причин для продолжения масштабных политических инвестиций.

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Вместо этого он сосредоточится на бизнес-проектах, среди которых Tesla, Neuralink и Grok AI. Об этом Маск сказал, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе во вторник, 20 мая, передает CNBC.

"Я думаю, что с точки зрения политических расходов, я собираюсь делать гораздо меньше в будущем... Я думаю, что сделал достаточно", – заявил он.

В то же время Маск, который является самым богатым человеком в мире, сказал, что в какой-то момент может изменить свое мнение.

"Ну, если я увижу причину тратить средства на политику в будущем, я это сделаю. Сейчас я не вижу такой причины", – заявил он.

Напомним, что во время выборов 2024 года на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа и других республиканских кандидатов Маск пожертвовал не менее 280 млн долларов.

Миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE), который отвечает за сокращение неэффективных и мошеннических расходов федерального бюджета, устранение избыточного регулирования и оптимизацию работы государственных органов. Однако в последнее время Трамп и его администрация все реже публично упоминают имя Маска.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее часто фигурировал в публичных заявлениях и соцсетях Дональда Трампа, сейчас практически исчез из политического поля президента США. Последний месяц в публичных коммуникациях американского президента упоминания о миллиардере отсутствуют, что свидетельствует о существенном изменении в их отношениях, отмечают в СМИ.

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