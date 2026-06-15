«Пусть нефть течет!» Трамп подтвердил мирное соглашение с Ираном и объявил о снятии морской блокады

В воскресенье, 14 июня, президент США Дональд Трамп подтвердил мирное соглашение с Ираном. Он также объявил о снятии морской блокады Ормузского пролива.

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Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social. Кроме того, по словам президента США, Иран никогда не получит ядерного оружия. Также он призвал мировые суда возобновить движение через пролив.

"Соглашение предусматривает обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, немедленное открытие Ормузского пролива и инспекции. Ослабление санкций возможно, но наличных денег Иран не получит", – говорится в сообщении.

Детали

Стоит добавить, что подписать документ может как сам президент США Дональд Трамп, так и вице-президент Джей Ди Венс.

Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны. Ситуацию осложнил израильский удар по Бейруту, который Трамп резко раскритиковал. Иран предупредил, что Ливан является одной из его "красных линий" на переговорах.

Ранее премьер-министр Пакистана заявил, что церемония подписания состоится в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 июня Дональд Трамп утверждал, что Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже в воскресенье, 14 июня. По словам президента, Иран якобы согласился отказаться от разработки или приобретения ядерного оружия. Обогащенный уран армия США позже вывезет из страны и уничтожит, сообщал он.

– СМИ заявили, что в последние недели Исламская Республика значительно усилила охрану своих запасов урана, разрушив туннели, ведущие к подземным хранилищам, и заминировав входы в них. Теперь самим иранцам придется приложить значительные усилия, чтобы добраться до урана. Для этого понадобится тяжелая техника, но применить ее можно будет только после кропотливых работ по разминированию.

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