'Проявите сдержанность': США призвали Китай не давить на Тайвань

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, повышая региональную напряженность. В США отреагировали на эти действия Поднебесной и призвали Пекин проявить сдержанность и начать диалог для сохранения мира.

Об этом говорится в заявлении главного заместителя спикера Государственного департамента США Томаса Пиготта. Документ опубликован в четверг, 1 января.

"Военные действия и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона безосновательно усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог", – говорится в заявлении.

Пиготт подчеркнул, что США выступают за мир в Тайваньском проливе и против любых попыток односторонних изменений статус-кво, в частности путем применения силы или принуждения.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Обострение между Китаем и Тайванем наблюдается в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина.

Эта напряженность достигла критического уровня в конце 2025 года.

29 декабря Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня, включавшие запуск ракет, привлечение истребителей, кораблей ВМС и береговой охраны. Эти маневры имитировали полную блокаду главных портов острова.

В новогоднем обращении 1 января лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что "воссоединение" с Тайванем является "неизбежным". Он заявил, что 2026 год станет началом пятилетнего плана, в котором приоритетом будет укрепление национальной мощи.

В то же время президент Тайваня Лай Цинде назвал 2026 год "решающим" для безопасности острова. Он призвал оппозицию разблокировать оборонный бюджет в размере 40 миллиардов долларов на закупку вооружения (включая систему ПВО "Тайваньский купол"), рассчитанный на 2026–2033 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года США объявили о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Тайваня на сумму более 11 миллиардов долларов, что стало очередным шагом в усилении обороноспособности острова перед угрозами со стороны Китая. Решение принято администрацией президента США Дональда Трампа на фоне роста военного и дипломатического давления Пекина на Тайбэй.

