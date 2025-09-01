'Провал для Москвы': в МИД Украины подвели итоги саммита ШОС в Китае

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся на днях в Китае, стал провальным для Российской Федерации. В частности, особенно красноречивым является тот факт, что главный итоговый документ встречи, 20-страничная Тяньцзинская декларация, не содержит ни одного упоминания захватнической войны против Украины.

Так считают в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве приняли во внимание итоги заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

"Удивляет, что крупнейшая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, в то время, как в нем упомянуты ряд других войн, терактов и событий в мире", – говорится в сообщении диппредставительства.

Там убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.

Кроме того, отсутствие упоминания российской войны против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины.

Очевидно, что Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к общему знаменателю, который устроил бы РФ.

"Подтверждаем позицию о необходимости соблюдения всеми миролюбивыми государствами норм международного права и Устава ООН в оценках российской агрессии против Украины. Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН", – резюмировали в МИД.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "начальной причине" агрессивной войны, которую страна-террорист развязала в Украине. По его словам, все началось якобы с государственного переворота в 2014 году.

Напомним, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях обвинил Киев в якобы нежелании заканчивать боевые действия дипломатическим способом. К тому же он отметил, что Европа, которая поставили себе цель всячески сдерживать Российскую Федерацию, вообще "собирается сорвать" российско-американский диалог.

30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. Однако двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина он назвал маловероятной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече на уровне лидеров, подчеркивая, что это единственный действенный формат мирных переговоров.

