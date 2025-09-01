'Попытки Запада втянуть Украину в НАТО': Путин снова заговорил о госперевороте в Киеве

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о начальной причине агрессивной войны, которую страна-террорист развязала в Украине. По его словам, все началось якобы с государственного переворота в 2014 году.

Об этом глава Кремля заявил во время заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Его основные тезисы цитировали российские пропагандистские СМИ.

Что сказал Путин

"Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования... Кризис в Украине возник не в результате "нападения", а в результате госпереворота", – выдал Путин.

Кроме того, военный преступник в очередной раз обвинил западных политиков в попытке "втянуть Украину в НАТО", назвав такие действия "одной из причин украинского кризиса".

"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой", – сказал глава Кремля.

Путин также добавил, что достигнутые на Аляске договоренности, между ним и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, могут создать условия для продвижения мирного процесса.

"Понимание, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают дорогу к миру в Украине", – говорится в заявлении российского диктатора.

Напомним, накануне представитель Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях обвинил Киев в якобы не желании заканчивать боевые действия дипломатическим способом. К тому же он отметил, что Европа, которая поставили себе цель всячески сдерживать Российскую Федерацию, вообще "собирается сорвать" российско-американский диалог.

30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. Однако, двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина он назвал маловероятной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече на уровне лидеров, подчеркивая, что это единственный действенный формат мирных переговоров.

