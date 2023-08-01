О "прорыве зерновой блокады" тремя героическими судами все уже слышали.

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Меня спрашивают, почему я не пишу о таких эпических событиях?

Первая реакция ответственного человека – "не навреди". Вторая реакция – проверь весь контекст. Вот он.

Далее текст на языке оригинала.

Станом на зараз – 21:40 київський час 31.07.2023 на якірній стоянці на південь-пвденний захід від острову Зміїний (переважно в терводах Румунії) перебувають як мінімум 16 "проривателів блокади" (на карті відмічені жовтим маркером). Деяки з них прийшли туди досить давно, саме тоді і після того, коли східні варвари зробили свої варварські заяви. Ще кілька наразі на шляху від Босфора.

Вони не вважають себе героями і "проривателями" – це просто нормальні моряки, що роблять свою роботу.

Впевнений, що українські та румунські лоцмани, портовики та ВМСУ роблять те, що треба. І не здіймають галасу.

До речі, термін "зернова блокада" ще можна було б зрозуміти стосовно портів Одеської області, бо там був "зерновий коридор", якого поки ще немає. До дунайських портів цей термін не дуже доречний. Як і просто "блокада".

Блокада – це коли військові кораблі заважають проходу суден, тобто вимагають зупинитися, повернути, проводять осмотри тощо. Наскільки мені відомо, поки все обмежилося попередженнями по рації на дуже поганому англійському. І повідомленнями про замінування. І всі зрозуміли, що моряків хочуть "взяти на слабО".

І нарешті. 25.07.2023 – тобто вже 7 днів після припинення участі РФ в "зерновому коридорі" – МО Росії заявило про нічну атаку двома безекіпажними катерами (морськими дронами) на патрульний корабель "Сергей Котов" ЧФ РФ. Він виконував завдання щодо "контролю судноплавства" у південно-західній частині Чорного моря – 370 кілометрів від Севастополя (130 км від протоки Босфор). Це, до речі, виключна морська економічна зона Туреччини. І варвари українських дронів бояться. Чому? – тому що це вже 3-я атака.

До цього було ще 2 таких атаки в цьому році:

11.06.2023. Чорне море. Атака надводних дронів на розвідувальний корабель "Приазов'я" ЧФ РФ в 300 км від Севастополя, приблизно в 200 км від Босфору.

24.05.2023. Чорне море, економічна зона Туреччини, 140 км від Босфору. Три надводні дрони атакували російський розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" (базується в Севастополі) - цей точно отримав влучання.