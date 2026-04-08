'Призрачный шепот': ЦРУ нашло сбитого пилота в Иране по сердцебиению благодаря новой технологии – NYP

Центральное разведывательное управление США использовало футуристический инструмент под названием "Призрачный шепот", чтобы найти и спасти американского летчика, сбитого на юге Ирана. Секретная технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека.

После выявления сердцебиения данные сопоставили с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта и нашли пилота. Об этом сообщает издание New York Post.

Первое испытание на практике

Это было первое применение данного инструмента в полевых условиях разведывательным агентством. Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф намекнули на использовании секретной технологии для поиска пилота, но ничего конкретного о ней не сообщили.

Источник, знакомый с программой, сравнил технологию с возможность услышать голос конкретного человека на стадионе, площадью тысячи кв. метров. Этот источник, а также другой, знакомый с инструментами сбора разведывательной информации компании Lockheed Martin, сообщили изданию, что "Призрачный шепот" был разработан Skunk Works, секретным подразделением перспективных разработок аэрокосмического гиганта. Технология успешно прошла испытания на вертолетах Black Hawk для потенциального использования в будущем на истребителях F-35.

Как сообщил первый источник, относительно пустынный ландшафт идеально подходил для первого оперативного применения новой технологии. Пропавший без вести и раненый офицер по системам вооружения, известный публично только как "Чувак 44 Браво", скрывался в горной расщелине после того, как его истребитель F-15 был сбит на юге Ирана. Два дня он провел в безлюдной местности, пока иранские войска прочесывали окрестности в поисках американца, за голову которого была назначена награда.

Иголка в стоге сена

Трамп и Рэтклифф намекнули на новые технологии во время брифинга для прессы, посвященного поисковой операции, в ходе которой сотни американских военнослужащих и два спасательных самолета застряли в поле. Рэтклифф заявил, что разведывательное агентство "достигло своей главной цели, обнаружив и подтвердив, что один из лучших и самых храбрых американцев жив и скрывается в горной расщелине – по-прежнему невидимый для врага, но не для ЦРУ".

В свою очередь Трамп заявил, что ЦРУ обнаружило пропавшего американца с расстояния "40 миль", хотя было неясно, имел ли он в виду первоначальное расстояние обнаружения или последующие наблюдения, а также насколько точной была цитата президента.

"Это как найти иголку в стоге сена, найти этого пилота, и ЦРУ поступило невероятно. ЦРУ сыграло огромную роль в обнаружении этой маленькой точки. Рэтклифф проделал феноменальную работу в тот вечер, он сделал что-то такое, о чем я не знаю, хотите ли вы говорить. Если хотите, можете. Но я не уверен, что ему положено об этом говорить", – сказал Трамп.

