'Присяга обязывает меня': президент Венгрии отклонил призыв Мадьяра уйти в отставку

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил требования нового премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку до конца мая. Он заявил, что для этого нет оснований, а присяга связывает его со всей политической нацией.

Об этом он сказал в интервью изданию index.hu. Впервые Мадьяр призвал президента уйти в отставку еще 15 апреля, после победы на парламентских выборах.

Что известно

Шуйок заявил, что нет оснований для его отставки, несмотря на заявления Мадьяра о том, что он потерял политическую легитимность. Между тем Шуйок в интервью изданию отметил, что намерен выполнять свой мандат в соответствии с действующей конституционной базой.

"Моя присяга связывает меня со всей политической нацией, а не только с большинством или меньшинством", – сказал президент Венгрии.

Шуйок заявил, что Конституция Венгрии "не содержит категорий некомпетентности и недостойности", поэтому он не может уйти в отставку на основе таких суждений премьер-министра. Но он заявил, что должность и обязанности президента Венгрии требуют изменений, в том числе в Конституции.

Что предшествовало

Еще 15 апреля, после убедительной победы на выборах, Петер Мадьяр встретился с президентом страны Тамашом Шуйоком и призвал его уйти в отставку.

"Я сказал ему: если он не уйдет с должности добровольно, мы воспользуемся мандатом, предоставленным нам избирателями, и внесем изменения в конституцию", – заявил Мадьяр. С помощью этих поправок и необходимых законодательных изменений Шуйока будет отстранен, убежден лидер "Тисы".

"Мы устраним его и всех других марионеток, назначенных режимом [Виктора] Орбана", – добавил он.

На своей странице в X Мадьяр заявил, что Шуйок не является достойным представлять "единство венгерской нации".

18 мая Петер Мадьяр на своей странице в Facebook призвал президента Венгрии к отставке, дав время до 31 мая.

"Господин президент, вы должны уйти! И вы уйдете. Вы все еще можете сделать это добровольно до 31 мая", – написал Мадьяр.

