Приоритет отдается дипломатии: в МИД Израиля опровергли обнародованные в СМИ планы ударов по ядерным объектам Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опроверг, что его страна разработала план ударов по ядерным объектам Ирана, но президент США Дональд Трамп отказался поддерживать военную операцию. Саар указал на опасности ядерных амбиций Тегерана, но не уточнил, как именно Иерусалим собирается с этим бороться.

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Как передает The Telegraph, новое интервью политик дал во время визита в Великобританию. Когда речь зашла о военных планах Израиля, Саар отметил: "Я член кабинета безопасности и всех закрытых форумов, и я не помню такого решения".

"Я не думаю, что такое решение (атаковать ядерные мощности. – Ред.) было принято. Но Израиль привержен цели не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, она принимается", – ответил глава МИД.

Он предупредил: если иранцы все же получат ЯО, на Ближнем Востоке начнется ядерная гонка.

"А затем саудовцы, Египет, Турция и другие страны также захотят иметь ядерное оружие, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности – не только на Ближнем Востоке", – объяснил свои опасения министр.

Он напомнил, что Иран уже дважды атаковал Израиль напрямую сотнями ракет. Кроме того, страна использует прокси, которые дестабилизировали весь Ближний Восток ("Хезболлу", ХАМАС, хуситов).

"Если они сделали все это без ядерного оружия, что они смогут сделать, если у них будет ядерный зонтик?" – задался вопросом Саар.

Он предупредил, что Ирану нельзя доверять, ведь это государство "всегда насмехалось над своими международными обязательствами".

"Я не исключаю, что они попытаются получить какие-то частичные соглашения, чтобы избежать необходимого решения. Мы говорим напрямую с американцами. Мы также говорим с европейскими друзьями. Думаю, что у всех нас одна и та же цель. Иран находится в положении относительной слабости, и это следует использовать для достижения цели, а не для того, чтобы Иран сбежал либо чтобы тратить время, пока обстоятельства не изменятся", – подытожил глава МИД Израиля.

Напомним: недавно газета The New York Times заявила, что у Израиля есть план атак на ядерные объекты Ирана, но для исполнения требовалась помощь США. Дональд Трамп якобы не поддержал эту идею и сделал ставку на переговоры Вашингтона и Тегерана.

Как писал OBOZ.UA, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед визитом в Иран 16 апреля заявил, что пока у Тегерана нет ЯО. Но у этой страны уже достаточно материала для изготовления нескольких ядерных бомб.

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