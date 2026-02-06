При въезде в Туркменистане начали проверять телефоны на пожертвования для ВСУ: что происходит

Туркменистан начал проверять телефоны граждан на наличие пожертвований для ВСУ при въезде в страну. По данным источников, спецслужбы допрашивают граждан, возвращающихся из Европы, и выявляют тех, кто финансировал украинскую армию.

В некоторых случаях силовики требовали взятки и угрожали уголовной ответственностью. Об этом сообщает Радио Свобода/Азатлык.

Министерство национальной безопасности Туркменистана усилило работу по выявлению граждан, которые переводили средства украинской армии.

По словам собеседников издания, сотрудники МНБ проверяют телефоны и допрашивают граждан, которые возвращаются в Туркменистан или были депортированы из других стран, в частности ЕС.

Выявлено семь человек, которые делали добровольные пожертвования ВСУ. Силовики, как утверждается, запугивали их и угрожали уголовным преследованием по статье о вербовке наемника, его обучение или финансирование. Два человека якобы должны были заплатить взятку в пять тысяч евро.

Также спецслужба пытается выявить туркменов за рубежом, которые оказывают финансовую помощь украинским военным, в частности в Восточной Европе – Румынии и Польше. Бывших военных лишают биометрических паспортов и приказывают не участвовать в войне в Украине.

Власти Туркменистана официально не сообщали о количестве граждан, воюющих в Украине. Украинский проект "Хочу жить" в мае 2025 года опубликовал имена не менее 170 туркменов, которые якобы воюют на стороне российской армии, а в августе 2025-го сообщил о 122 завербованных Россией туркменов.

На прошлой неделе на YouTube-канале Луганского пограничного отряда появилось видео, где в плен сдается гражданин Туркменистана. По данным видео, мужчину зовут Максат Мередов, он родился в Марийской области Туркменистана, а контракт с Минобороны РФ подписал 14 ноября 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, стремясь восполнить потери, понесенные фронте, Россия вербует наемников из других стран в свою армию. Среди них есть и граждане одной из самых закрытых стран Центральной Азии – Туркменистана.

Ранее стало известно о том, как Россия вербует иностранцев в свою армию, рассказали в британской разведке. Темпы – достаточно серьезные: независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024-го более 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из них прибыли из Южной и Восточной Азии.

