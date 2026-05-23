Премьером Словении стал правоконсерватор и друг Трампа: что известно о его отношении к Украине

В пятницу, 22 мая, Национальное собрание Словении назначило лидера Словенской демократической партии (SDS) Янеза Яншу новым премьер-министром. 51 депутат проголосовал за, а 36 – против после того, как его кандидатура была подана с 48 подписями парламентариев.

Об этом пишет Bloomberg. Для стало Янши это стало возвращением на должность – он возглавил правительство Словении уже в четвертый раз.

"Несмотря на то, что в марте он проиграл выборы с небольшим отрывом, Янса переиграл своих либеральных оппонентов во главе с премьером Робертом Голобом, который покидает свой пост, и сумел собрать достаточную поддержку в раздробленном парламенте", – сказано в статье.

Теперь у него есть 15 дней, чтобы предложить новый состав правительства.

Что известно о Янезе Яншу

Новый премьер возглавляет SDS – ведущую правоконсервативную, национал-консервативную и правопопулистскую политическую силу Словении. Он является открытым сторонником президента США Дональда Трампа, но при этом поддерживает Украину.

"Янса, который ранее был близок к Орбану, вряд ли возьмет на себя роль бывшего венгерского лидера как главного препятствия в делах ЕС, учитывая размеры Словении и сокрушительную критику, которая сопровождала такую роль. Кроме того, Янса является сторонником Украины, в отличие от прокремлевского Орбана, который называл Киев врагом Венгрии", – отмечает Bloomberg.

Янез Янша и в 2022 году на посту премьера, и затем в оппозиции последовательно поддерживал предоставление Украине помощи и введение санкций против РФ. В том числе – критикуя правительство Роберта Голоба за недостаточный уровень поддержки.

Принимая присягу, Янша пообещал поддерживать конституционный строй, действовать по зову совести и делать все возможное для процветания Словении, передает STA.

Сейчас Янса возглавит трехпартийную коалицию, в состав которой входит только 43 депутата, и для принятия законов, требующих абсолютного большинства, ему придется полагаться на пророссийскую партию Resni.ca.

"Национальное оружие только что сделало важный шаг на пути к тому, чтобы Словения стала более успешной в будущем. Но это не был последний шаг, необходимый для того, чтобы Словения получила правительство, ориентированное на развитие", – сказал он.

Среди основных политических приоритетов новосозданной коалиции Янса назвал развитие и процветание Словении, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также децентрализацию и дебюрократизацию. Политик еще раз подчеркнул, что оппозиции будет направлено предложение о партнерстве ради развития.

