'Прелюдия к горячему конфликту': в Минобороны Германии бьют тревогу из-за гибридных атак России

Россия усиливает тайные атаки на ключевую инфраструктуру Германии, поскольку страна фактически является главным центром НАТО в Европе. Эти гибридные операции Берлин рассматривает как "прелюдию" к более масштабному конфликту.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на непубличный военный документ "Оперативный план Германии" (OPLAN), оказавшийся в распоряжении журналистов. В нем суммируются рекомендации по сотрудничеству между различными уровнями правительства и институтов в случае конфликта с Москвой.

Германия допускает нападение России на НАТО

ФРГ не исключает, что Кремль будет продолжать скрыто атаковать ее энергетические и оборонные объекты – гибридными или невоенными путями.

Министерство обороны считает РФ "самой большой и опасной угрозой для безопасности Германии" и заявляет, что гибридные меры являются российским инструментом "политики безопасности и борьбы против коллективного Запада". "В то же время эти меры могут также служить подготовкой к военному конфликту", – признало ведомство.

"Только после открытого вооруженного нападения на восточный фланг НАТО Германия все больше будет находиться под риском или же будет подвергаться атакам с использованием военных средств, таких как ракеты большой дальности, вооруженные дроны и специальные силы", – заявило МО ФРГ.

Эти формулировки выходят за рамки предыдущих рекомендаций, а также совпадают с недавним предупреждением Мартина Егера, нового главы Федеральной разведывательной службы Германии (последний в октябре 2025 года заявил законодателям, что Россия настроена проверить европейские границы и может в любой момент превратить конфликт в "горячее противостояние").

На регулярной правительственной пресс-конференции в понедельник, 5 декабря, пресс-секретарь Министерства обороны отказалась комментировать вопрос о военном документе. Она заявила, что OPLAN является конфиденциальным, и добавила в общих чертах, что РФ усилила тайные атаки на инфраструктуру страны.

Заметим, что в документе цитируются данные немецкой и иностранных разведок, которые свидетельствуют о том, что Кремль стремится развить потенциал и стратегические возможности для ведения крупномасштабной войны против НАТО и выживания в ней.

"Даже если война России против Украины будет продолжаться без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты самое позднее к 2029 году", – говорится в OPLAN.

"Однако Россия продолжает видеть необходимость ограничить любой потенциальный конфликт этим регионом, то есть избежать прямого военного противостояния с США", – добавили в МО Германии.

В случае нападения на восточный фланг Североатлантического альянса, ФРГ, как ожидается, не станет государством на передовой и местом прямого противостояния между сухопутными войсками. Но Кремль "сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить или по крайней мере помешать развертыванию сил НАТО на восточном фланге с целью сдерживания и, если необходимо, обороны".

Министерство обороны пришло к выводу, что РФ намеренно выявляет и исследует возможные слабые звенья в сотрудничестве между различными уровнями немецкого правительства, применяя гибридные меры, призванные дестабилизировать граждан:

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннее выявление этих гибридных мер, их фактического масштаба и влияния, а также замедлить и парализовать наши возможности принятия решений и реагирования различных ответственных сторон на федеральном, государственном и местном уровнях".

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественской речи вспомнил Украину и выразил солидарность с ее народом. Он говорил о российской агрессии и подчеркнул ответственность Европы в этот период.

