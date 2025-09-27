'Для незрячих венгерских чиновников': в МИД показали карту с маршрутом движения венгерских дронов над Украиной

Министр иностранных дел Андрей Сибига показал карту с маршрутом, по которому летел венгерский беспилотник над территорией Украины. Инцидент произошел накануне, 26 сентября.

Видео дня

Соответствующее изображение дипломат распространил в соцсети Х. Он отметил, что оно опубликовано специально "для незрячих венгерских чиновников".

"Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины", – написал Сибига.

Дипломат добавил, что Вооруженные силы Украины "собрали все необходимые доказательства" по инциденту.

"Мы до сих пор ожидаем от Венгрии объяснений относительно причин пребывания объекта в украинском воздушном пространстве", – резюмировал Сибига.

Инцидент с дронами Венгрии

В пятницу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил, что главком Александр Сирский доложил ему о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими дронами.

В связи с этим глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому такому зафиксированному факту.

Что ответили в минобороны Венгрии

Как сообщал OBOZ.UA, венгерское издание Telex.hu обратилось с запросами в МИД и минобороны страны относительно заявления Владимира Зеленского о полетах венгерских дронов над Украиной. В министерстве обороны Венгрии заявили, что слова Зеленского не соответствуют действительности, а полетов беспилотников над украинской территорией венгерская армия не выполняла.

Кроме того, Будапешт объяснил, что усилил защиту своего восточного воздушного пространства. В минобороны Венгрии напомнили об учениях "Адаптивные гусары 2025", которые проходят в стране в рамках НАТО. По их словам, о ходе учений регулярно информируют как союзников, так и Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БпЛА типа "Колдун-КМ" и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом. Генеральный штаб опубликовал карту и снимки, подтверждающие факт фиксации беспилотников

СБУ впервые разоблачила венгерских разведчиков 9 мая этого года. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, выявлять слабые места в наземной и воздушной обороне региона. Кроме этого, шпионы изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!