'Будем реагировать соответственно': Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами

Украинские военные соответственно будут реагировать в случае, если у границы с Венгрией снова увидят беспилотники. Они будут сбиты без всякого предупреждения так же как сбиваются вражеские беспилотники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 сентября. Он подчеркнул, что украинцы сейчас лучшие в Европе в вопросе защиты от любых дронов.

Глава государства напомнил, что на границе Украины и Венгрии зафиксировали дроны-разведчики.

"Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут – реагировать соответственно, для обороны нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина готова делиться опытом с другими государствами-партнерами, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз.

"Ведем переговоры по этому поводу с десятками стран в Европе и на Ближнем Востоке. Мы предложили сильную сделку Соединенным Штатам – одну из самых перспективных", – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что в Дании, Норвегии и государствах Балтии постоянно возникают инциденты с российскими дронами.

"По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры как площадку старта и управления дронами. И это непросто предотвратить, но реально. И этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", – подчеркнул президент.Венгерские дроны в воздушном пространстве Украины.

Инцидент с дронами Венгрии

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что главком Александр Сирский доложил ему о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими дронами.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", – сообщил Зеленский.

В связи с этим глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому такому зафиксированному факту.

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БПЛА типа "Колдун-КМ" и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом. Генеральный штаб опубликовал карту и снимки, подтверждающие факт фиксации беспилотников

СБУ впервые разоблачила венгерских разведчиков 9 мая этого года. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, выявлять слабые места в наземной и воздушной обороне региона. Кроме этого, шпионы изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

