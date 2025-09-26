'Начинает сходить с ума': Сийярто дерзко ответил на заявление Зеленского относительно венгерских дронов в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, известный своей открыто антиукраинской позицией, в резкой форме отверг заявление президента Владимира Зеленского о вероятных полетах венгерских дронов над территорией Украины. Он назвал слова украинского лидера выдумками и позволил себе оскорбительный комментарий.

Сийярто опубликовал сообщение на венгерском языке в Facebook, где заявил:"Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений. Теперь он даже видит призраков". Его реакция стала ответом на слова Зеленского после военного совещания.

Официальный ответ Минобороны Венгрии

Венгерское издание Telex.hu обратилось с запросами в МИД и Минобороны страны относительно заявления Владимира Зеленского о полетах венгерских дронов над Украиной. Журналисты пообещали обнародовать все полученные ответы, как только они поступят.

После эмоционального сообщения Петера Сийярто в Facebook свою позицию озвучило и Министерство обороны Венгрии. Там заявили, что слова Зеленского не соответствуют действительности, а полеты беспилотников над украинской территорией венгерская армия не выполняла. В ведомстве также отметили, что Киев не предоставлял официальных сообщений о таких случаях, несмотря на постоянный контакт между сторонами.

Кроме того, Будапешт пояснил, что несколько месяцев назад усилил защиту восточного воздушного пространства. В Минобороны Венгрии напомнили о проходящих в стране учениях "Адаптивные гусары 2025" в рамках НАТО. По их словам, о ходе учений регулярно информируют как союзников, так и Украину.

Что предшествовало

Сегодня президент Украины сообщил, что над приграничными районами были зафиксированы вражеские беспилотники, которые, вероятно, принадлежат Венгрии. По словам Зеленского, это были разведывательные дроны, которые могли следить за объектами оборонной промышленности.

Он уточнил, что информацию подтвердили украинские военные. Именно после этого глава государства публично озвучил детали во время совещания, в котором участвовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, министр обороны Денис Шмыгаль и представители Офиса президента.

Позиция военных

Во время встречи Сырский отдельно доложил об инцидентах с дронами вблизи украинско-венгерской границы. Он сообщил, что наблюдатели фиксировали несколько заходов беспилотников в воздушное пространство Украины. Предварительно они определены как венгерские.

Зеленский поручил проверить все данные, связанные с полетами, и требовать отчет по каждому случаю. По его словам, речь идет о недопустимом вмешательстве, которое представляет риск для безопасности государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая СБУ впервые разоблачила венгерских разведчиков. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, выявлять слабые места в наземной и воздушной обороне региона. Кроме этого, шпионы изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

