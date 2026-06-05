Правительство Румынии возглавил уроженец Украины: что о нем известно

Уроженец Одесской области Евгений Томак назначен новым премьер-министром Румынии. Об этом решении 4 июня объявил президент страны Никушор Дан.

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Он заявил, что сейчас румынские партии "не понимают друг друга", поэтому единственным возможным решением является "премьер-министр, независимый от политсил в парламенте, который благодаря индивидуальным переговорам с каждой из них сможет повести страну в том направлении, к которому стремятся румыны". Соответствующее заявление для прессы из Котроченского дворца (резиденции президента) транслировала в Facebook пресс-служба главы государства.

"Это акт ответственности с моей стороны, и я ожидаю такой же ответственности от политических партий, а Евгений Томак имеет независимость, опыт и ценности, которые определят его на посту премьера", – сказал Дан.

Томак сообщил, что в ближайшее время представит румынскому парламенту команду специалистов, и это будет "техническое, а не политическое правительство".

У него будет 10 дней, чтобы сформировать новое правительство Румынии и убедить парламентские политсилы выразить ему вотум доверия. Скорее всего, исполнительная власть будет технократической, то есть будет состоять из министров, которых считают специалистами в определенной области.

"Я стремлюсь достичь открытости и искреннего диалога со стороны всех демократических и прозападных политических сил в парламенте, чтобы сформировать правительство, которое будет иметь единую повестку дня – общее благо граждан... Я понимаю политические ставки, они являются законными и естественными в демократическом государстве, но я знаю, что Румынии сейчас нужны национальные проекты, доведенные до конца, и четкие цели", – уверен новый премьер.

Он добавил, что будет придерживаться направления "принадлежности к европейской семье, укрепления стратегического партнерства с США и трансатлантических отношений в целом".

"Причем наша роль в НАТО является приоритетом", – подчеркнул новоназначенный глава правительства.

Кто такой Евгений Томак

Томак на момент назначения был депутатом Европейского парламента и советником президента Никушора Дана.

Политику 44 года. Он родился в селе Озерное в Одесской области Украины (27 июня 1981-го), но в 17-летнем возрасте переехал в Румынию по стипендиальной программе, инициированной правительством для румын, проживающих за рубежом.

Он с раннего юношества активно занимался политикой, был президентом Лиги румынской молодежи за рубежом, а затем координатором нескольких национальных молодежных проектов. Также работал в медиа, в частности на Румынском общественном радио и телевидении. Высшее образование получил на историческом факультете Бухарестского университета.

В 25-летнем возрасте Томак получил работу в Администрации президента (АП) Румынии как эксперт, ответственный за связи с румынами со всего мира. С 2009-го работал на похожей должности в Министерстве иностранных дел, после чего перешел в Департамент международных отношений и европейской политики при АП на должность советника.

С мая 2019-го Томак работал в Европарламенте.

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Румынию, где проходил саммит стран "Бухарестской девятки" с участием государств Северной Европы. В рамках мероприятия состоялись встречи, посвященные безопасности и оборонному сотрудничеству. Отдельное внимание во время визита было уделено пакету поддержки на 90 млрд евро, открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС и подготовке к предстоящему саммиту НАТО.

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