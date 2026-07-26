"Позиции Украины сейчас самые прочные с начала войны", – заявил президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нынешние позиции Украины в войне являются самыми прочными с момента ее начала. По его словам, этому способствует как ситуация на фронте, так и поддержка международных партнеров.

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В то же время он подчеркнул готовность Украины к миру. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Александр Стубб сообщил, что провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора стороны обсудили войну России против Украины и дальнейшие шаги.

По словам президента Финляндии, позиции Украины сейчас сильнее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что важную роль в этом играет постоянная поддержка со стороны союзников.

Стубб также отметил, что Украина демонстрирует готовность к мирному урегулированию.

Он подчеркнул, что сохранение международной поддержки имеет ключевое значение для дальнейшего развития ситуации.

"Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения импульса. Украина готова к миру", – написал Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб считает, что Кремль не желает прекращать войну против Украины, однако есть один фактор, который может заставить российского диктатора Владимира Путина это сделать. Москва боится бунтов среди населения – и рост общественного спроса на завершение войны делает такой сценарий несколько более вероятным. В то же время ни ужесточение санкций, ни колоссальные потери, которые несет вражеская армия, не заставят российские власти прекратить агрессию.

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