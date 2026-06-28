Есть только одно условие: Стубб сказал, что остановит войну РФ против Украины

Кремль не хочет прекращать войну против Украины, однако есть один фактор, который может заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на это. Москва боится бунтов среди населения — и рост общественного запроса на завершение войны делает такой сценарий несколько более вероятным.

Видео дня

В то же время ни ужесточение санкций, ни колоссальные потери, которые несет вражеская армия, не заставят российские власти прекратить агрессию. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

Кремль боится бунта

Стубб убежден, что только бунт российского населения из-за продолжения войны может остановить Россию от ее продолжения.

Именно поэтому он видит положительный сигнал в изменении общественных настроений внутри РФ: всё больше россиян хотят окончания войны.

А вот экономические ограничения или колоссальные потери, которые несет российская армия на фронте, Путина не остановят.

По его мнению, в этом плане изменение общественных настроений внутри РФ в отношении завершения войны — уже положительный сигнал.

Он отметил, что никакие экономические ограничения или потери на фронте не способны заставить Путина остановить войну.

"Война закончится, если население выступит против неё", – заявил Стубб.

Возможны ли мирные переговоры

Президент Финляндии уверен, что реальные, а не фиктивные мирные переговоры возможны исключительно после установления устойчивого прекращения огня

"Нам нужно шестидесятидневное прекращение огня", – обозначил Стубб минимальную продолжительность режима тишины перед переговорами.

По его мнению, в случае с российско-украинской войной стоит применить американскую формулу возобновления мирного процесса, которая сработала в войне с Ираном и конфликте в Газе.

Стубб считает президента США Дональда Трампа "очень хорошим переговорщиком", который потенциально способен обеспечить выполнение договоренностей между воюющими сторонами.

Как писал OBOZ.UA, на днях Стубб окончательно узаконил ввоз ядерного оружия на территорию Финляндии.

Это решение вызвало настоящую истерику в Кремле. А в российской Госдуме пригрозили "разнести половину Финляндии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!