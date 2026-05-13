'Посмотрите, что произошло с Украиной': экс-премьер Катара объяснил, почему Иран не откажется от ядерного оружия. Видео

Иран не откажется от создания собственного ядерного оружия, потому что для него это суверенный и экзистенциальный вопрос. В Тегеране считают, что такое вооружение их защитит; там воспринимают историю Украины, которая от него отказалась, как предостережение.

Об этом в интервью Al Jazeera заявил бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим. По его мнению, переговоры не принесут никаких результатов, потому что Иран "не сидит сложа руки и не готов отдать ядерный вопрос Америке даром".

"По моему мнению, это суверенный и экзистенциальный вопрос. Иран считает, что ядерное оружие защитит его", – сказал экс-премьер.

"Один иранский чиновник как-то сказал мне: "Украина отдала свое ядерное оружие – и посмотрите, что с ней произошло, хотя она имела европейские и американские гарантии и прикрытие в обмен на отказ от ядерного оружия", – рассказал он.

Хамад бин Джасим отметил, что Иран, как государство, видит вещи по-своему. Иранское руководство наблюдает за ситуацией в регионе и видит, что ядерное оружие имеют другие страны.

"Израиль и Пакистан имеют ядерное оружие, хотя и заявляют, что не стремятся его получить. Но я думаю, что это результат, которого они достигнут через 20 лет... Но Иран достиг стадии, когда вместе со своими внешними прокси он вызвал нестабильность в регионе", – сказал экс-премьер Катара.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на масштабную военную кампанию, инициированную Соединенными Штатами и Израилем, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Американская разведка считает, что сроки, необходимые Ирану для создания бомбы, не изменились.

