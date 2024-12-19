Международное сообщество признают что свержение диктатуры Башара Асада в Сирии было большим стратегическим поражением России. Многие международные наблюдатели говорят, что еще одним проигравшим от смены режима в Сирии является Иран, а главными победителями являются Турция и Израиль. Но я думаю, что Украина тоже находится в числе победителей.

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Мы хорошо помним, что без мощной поддержки России диктатура Асада была бы свергнута в 2015 году. Только сильная военная поддержка России удерживала Башара Асада у власти еще 9 лет.

Если бы украинская армия не нанесла столь тяжелые потери российской армии, Путин продолжил бы поддерживать правление Башара Асада, а вместе с ним и его военное присутствие в таком важном регионе, как Средиземное море и Ближний Восток. Сирийская вооруженная оппозиция смогла победить Башара Асада именно потому, что украинская армия серьезно ослабила российскую армию. В войне с Украиной Россия потеряла более 700 тысяч солдат (убитыми и тяжелоранеными), исчерпала свои запасы вооружения и боеприпасов, поэтому не смогла направить военные силы для защиты региона, имеющего очень серьезное стратегическое значение, и фактически потеряла свою ценный союзник, а вместе с ним и его интересы в большом регионе. Во многом исчерпав свой военный потенциал в несправедливой войне с Украиной, Россия не смогла ничего сделать, чтобы изменить ситуацию в Сирии.

С другой стороны, демократические государства, являющиеся союзниками Украины, также увидели, что Россия ослабла даже больше чем они могли себе представить. Не надо его бояться и пугать им друг друга.

На мой взгляд, скорректировать свою позицию должны и западные лидеры и общественные деятели, которые призывают Украину к территориальным уступкам ради достижения мира с Россией. Сейчас Россия ослаблена до такой степени, что не может защитить своих союзников, тем более, когда страна находится на пороге жесточайшего социально-экономического кризиса, зачем ей идти на уступки, почему агрессору должна быть предоставлена ​​передышка, зачем стоит ли заставлять Украину, имеющую потенциал победы, идти на уступки? Не было бы более логичным и рациональным сделать прямо противоположное, победить агрессора, который бросает вызов международному праву, увеличив вооружение и финансовую поддержку Украины, и преподать урок всем потенциальным агрессорам?

Да, Россия ослабла до такой степени, что не может защитить даже своего самого ценного союзника. Но Россия еще не настолько ослабла, чтобы смириться со своим поражением. Именно поэтому оно продолжает свои атаки на территорию Украины даже ценой потери последних ресурсов.

Россия готовится к стратегическому реваншу на Южном Кавказе, продолжая при этом свои атаки на востоке Украины. Россия пытается преодолеть разочарование и уныние, вызванное потерей Ближнего Востока, путем укрепления своих позиций на Южном Кавказе.

Глава Азербайджана Алиев и де-факто лидер Грузии Иванешвили также готовы усилить влияние России на Южном Кавказе, чтобы защитить свое авторитарное правление.

В последние два года Ильхам Алиев осуществляет систематические репрессии против гражданского общества, свободной прессы и оппозиции, выступающих за интеграцию Азербайджана в Запад. В тюрьмах Азербайджана уже находится 331 политзаключенный. Объявивший своей программной целью интеграцию Азербайджана в Евросоюз, Партия Народного Фронта Азербайджана было полностью лишен нормальной политической деятельности. В то же время Ильхам Алиев укрепил свой союз с путинской Россией и свою антизападную риторику.

Россия уже давно пытается свергнуть правительство Пашиняна в Армении и остановить процесс интеграции Армении в Европу. Несмотря на все это, важнейшие события с точки зрения судьбы региона Южного Кавказа сейчас происходят в Грузии. Грузия – наш сосед, добившийся значительных успехов в направлении демократизации и европейской интеграции после Революции роз 2003 года. К сожалению, "Грузинская мечта", находившаяся у власти в Грузии в последние годы, усилила авторитарные тенденции, сфальсифицировала выборы и усилила антизападную риторику. В конце концов, правительство Грузии даже отказалось от политики интеграции в Евросоюз. Это стало рывком для России, которая строит планы реванша в регионе. В настоящее время Россия всеми силами пытается победить сторонников демократии и евроинтеграции в Грузии.

Храбрый грузинский народ уже 19-ый ден день и ночь проводит демонстрации в Тбилиси и других крупных городах Грузии, требуя своих прав. Они требует свободных выборов и интеграции в Европейский Союз в соответствии с Конституцией Грузии. Однако следует учитывать, что авторитарные режимы, подчиняющие аппарат принуждения государства своим интересам, могут физически победить мирные политические силы, применяя жесткую силу. Поэтому все демократические силы мира, включая США и ЕС, должны усилить поддержку настоящей грузинской мечты , восстановления демократии Грузии и ее интеграции в Европейский Союз.

Не забывайте, что Украина и Грузия являются эпицентром борьбы мировых демократических сил с международным авторитаризмом во главе с Россией. Взяв в руки оружие, народ Украины защищает свою страну и землю от оккупации, а также наносит сокрушительный удар международному авторитаризму и защищает свободу во всем мире. Храбрый грузинский народ в настоящее время продолжает ту же работу на улицах Тбилиси политическими средствами.

Все сторонники свободы в мире должны оказать более решительную поддержку для этих двух храбрых народов. Победа Грузии в этой непростой борьбе принесет очень позитивные результаты для Южного Кавказа, а победа Украины, для всего мира.