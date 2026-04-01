Польша проведет секретную репетицию начала войны с Россией – Rzeczpospolita

Польские власти готовят масштабные закрытые учения под кодовым названием "Край", во время которых отработают действия государства в случае войны. К процессу привлекут президента, правительство и военное командование, а сами сценарии и детали остаются засекреченными.

О подготовке к этим учениям сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники и комментарии представителей власти. В материале отмечается, что "информации о подготовке, участниках, сценарии и месте проведения имеют высокий уровень секретности", о чем подтвердили в Министерстве обороны Польши.

Контекст политического напряжения

Накануне подготовки к учениям президент Польши Кароль Навроцкий провел встречу с ключевыми генералами. Это вызвало дискуссию среди политиков и аналитиков, хотя формально такие контакты не запрещены. Президент является верховным главнокомандующим и имеет право напрямую общаться с военными, даже если в мирное время это происходит через министра обороны.

В Польше уже были подобные ситуации, когда встречи главы государства с военными вызывали напряжение в отношениях с Министерством обороны. Но на этот раз, кажется, напряжение больше. И дело не только в протоколе, но и в более широком политическом контексте. Власть и президентский лагерь фактически вынуждены сотрудничать, даже если между ними есть разногласия.

Как отметил генерал Дариуш Луковский, который покидает пост руководителя Бюро национальной безопасности, такие споры не должны влиять на вопросы обороны. "Даже если есть личные антипатии, их следует отложить и смотреть только через призму безопасности государства", – сказал он в интервью.

Он также подчеркнул роль Бюро национальной безопасности как ключевого органа, обеспечивающего президента информацией в режиме реального времени. По его словам, глава государства должен знать обо всех важных событиях в сфере безопасности, а именно Бюро отвечает за профессиональный анализ документов и решений.

Подробности предстоящих учений

Ключевым элементом подготовки станет проведение учений "Край", которые должны проверить готовность государственных институтов к действиям в военное время. Известно, что их организует Министерство обороны Польши, однако общий план утверждает президент по представлению премьера. Именно глава государства формально руководит ходом таких учений, тогда как координацию осуществляет Бюро национальной безопасности.

К участию привлекут высших должностных лиц страны. Речь идет о премьер-министре, членах правительства, руководителях парламента, руководителях силовых структур и командовании Вооруженных сил. Фактически это полная цепь принятия решений в государстве – от политического руководства до военных.

И хотя сами маневры не предусматривают перемещение войск или техники на полигонах, их содержание значительно глубже. В рамках учений будут моделировать стратегические решения – в частности введение военного положения, координацию органов власти и реагирование на кризисные сценарии. Это, скорее, интеллектуальная и управленческая игра, чем классические военные учения.

Интересно, что подобные тренировки должны проводиться раз в четыре года. Но на практике это правило не всегда соблюдалось. Предыдущие учения такого уровня состоялись еще в 2019 году – еще до полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, и это добавляет веса нынешней подготовке.

Политические сигналы и изменения

На фоне подготовки к учениям в Польше продолжается дискуссия о распределении полномочий в сфере обороны. В частности, глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич ранее выступал за усиление роли президента в контроле над армией и планировании ее развития.

В феврале 2026 года он предложил создать специальный координационный орган с участием представителей президента. Идея заключалась в том, чтобы избежать концентрации полномочий исключительно в руках правительства. Сам Ценцкевич подчеркивал необходимость более сбалансированного надзора в сфере обороны.

В то же время эксперты отмечают, что без изменений в законодательстве такие инициативы имеют ограниченный эффект. Но на практике влияние президента может расширяться через создание дополнительных советов, комитетов и прямые контакты с военными.

И вот здесь кроется главный смысл нынешних событий. Учения "Край" станут не только проверкой готовности к кризису, но и своеобразным тестом взаимодействия между разными центрами власти. Особенно учитывая то, что отношения между ними остаются напряженными.

