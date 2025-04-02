Польша хочет арестовать более четырех десятков российских судмедэкспертов
Польская прокуратура инициирует международный розыск и задержание 41 российского судмедэксперта, участвовавших в исследованиях тел жертв Смоленской катастрофы. В прокуратуре Польши считают, что указанные эксперты предоставили сфальсифицированные показания, которые повлияли на расследование трагедии.
Как сообщил руководитель следственной группы Государственной прокуратуры Польши Кшиштоф Шварц, анализ российских выводов "обнаружил значительные разногласия и фальсификации". По его словам, выявлены нарушения в 60 случаях вскрытия тел, что "является уголовным преступлением".
"Неправдивые записи в документах касаются разных аспектов: отсутствие описания идентификационных признаков жертв, несоответствие выводов о тяжести повреждений, фиксация органов и травм, которых на самом деле не было, а также упоминания о фактически не проводившихся вскрытиях", – отметил он.
Кроме того, как добавили в прокуратуре, у польской стороны не было и до сих пор нет доступа к информации о ходе российского следствия, потому что "российская сторона не идет на сотрудничество".
Поэтому польская прокуратура решила прибегнуть к международному розыску. Если суд удовлетворит ходатайство, подозреваемых смогут задержать не только на территории Польши, но и в других странах Европы.
Напомним: президент Польши Лех Качиньский с группой высокопоставленных чиновников погиб в результате авиакатастрофы в апреле 2010 года. Они направлялись в русский Смоленск на мероприятия по случаю 70-летия Катынского преступления. В общей сложности погибли 96 человек, то есть все находившиеся на борту самолета польского лидера.
Сразу после трагедии, и до последнего времени РФ препятствовала и препятствует расследованию, считают в Польше.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан кремлевский пропагандист Кирилл Молчанов. Этот бывший украинский "политический эксперт", работавший на Виктора Медведчука, сразу после полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.
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