Польша аннулировала лицензии 146 врачам из Украины, под угрозой еще тысяча: в чем причина

В Польше аннулировали условные разрешения на медицинскую практику для 146 врачей из стран, не являющихся членами ЕС, значительная часть которых граждане Украины. Причина – отсутствие подтверждения знания польского языка. Под угрозой потерять право работать остаются еще около тысячи украинских медиков.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил председатель Высшего врачебного совета Польши Лукаш Янковский. По его словам, если врач не говорит на польском, это угрожает его пациентам.

В Польше начали аннулировать разрешения для врачей без знания языка

По словам Янковского, с 1 мая утратили силу условные лицензии на практику для врачей-иностранцев, которые не предоставили сертификат о знании польского языкакак минимум на уровне B1.

"Если человек не умеет говорить по-польски, он не должен работать врачом в Польше", — заявил он.

Глава медицинского совета утверждает, что в польских больницах работали медики, которые не владели языком, а это могло создавать угрозу для пациентов.

На данный момент, по его словам, уже аннулированы разрешения для 146 врачей из стран вне Евросоюза, а процедуры в отношении еще нескольких сотен продолжаются.

Под угрозой потерять работу около тысячи украинских врачей

В медицинском совете оценивают, что сейчас в Польше работают примерно три тысячи врачей из Украины. Из них около тысячи до сих пор не подали подтверждение знания польского языка на необходимом уровне.

Часть медиков, по словам Янковского, ожидает получения сертификатов и предоставляет временные справки, однако их правовой статус остается неопределенным.

"У части этих медиков мы заберем условное право на профессиональную деятельность и завершим этот абсурдный танец", – заявил чиновник.

Польские больницы могут столкнуться с кадровым кризисом

В то же время в Польше опасаются, что массовое аннулирование разрешений может привести к проблемам в работе больниц, особенно в небольших городах.

Янковский признал, что украинские врачи часто работали там, куда не хотели идти польские медики — прежде всего в уездных больницах, отделениях скорой помощи и в селах.

По его словам, именно из-за кадрового дефицита украинские медики стали "опорой системы" в отдельных регионах.

Впрочем, председатель медицинского совета настаивает, что система здравоохранения не должна зависеть от врачей, которые не могут полноценно общаться на польском языке.

Правительство Польши хочет отсрочить требования

Польское Министерство здравоохранения рассматривает возможностьизменений в законодательство, которые позволили бы медикам без языкового сертификата работать еще в течение года.

В ведомстве также якобы призвали медицинские палаты "с осторожностью" подходить к аннулированию разрешений.

Впрочем, в Высшем врачебном совете критикуют такой подход и заявляют, что правила не должны меняться уже после начала проверок.

В Польше признают вклад украинских врачей

При этом Янковский отметил, что многие украинские медики успешно интегрировались в польскую систему здравоохранения, прошли нострификацию дипломов и хорошо владеют языком.

По его словам, часть из них даже "работает усерднее польских коллег", пытаясь доказать свой профессионализм.

Однако, как подчеркнул чиновник, это касается не всех врачей, которые получили право на работу по упрощенной процедуре после начала войны в Украине.

