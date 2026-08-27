"Политические и исторические споры не могут служить поводом для нападений": во Вроцлаве приняли резолюцию против насилия в отношении украинцев

Городской совет Вроцлава в Польше принял резолюцию против ненависти и насилия на национальной почве. Решение было принято в конце августа, вскоре после Дня независимости Украины, на фоне громких нападений на людей украинского происхождения.

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В документе городские депутаты подчеркнули, что во Вроцлаве не может быть места нападениям, унижениям или запугиванию людей из-за их происхождения, языка, акцента или национальности. Городской совет также заявил о готовности использовать все доступные средства для противодействия агрессии, ненависти и нетерпимости.

Город без ненависти

В резолюции говорится о необходимости однозначной реакции на любые проявления насилия. Авторы документа отдельно отметили, что последние события во Вроцлаве имели различное происхождение и разных нападавших.

"Последние события во Вроцлаве — как жестокое нападение на граждан Украины, так и последующее нападение с ножом, виновником которого был гражданин Украины — показывают, что насилие может иметь разные источники и разных виновников, но всегда требует решительной, однозначной реакции. Оно не может оставаться без ответа", — отмечается в резолюции.

Городские депутаты также подчеркнули, что слова и поступки имеют последствия. По их словам, представление целых групп людей в качестве общего врага и разжигание страха и неприязни создают почву для ненависти, которая может перерасти в насилие.

В документе подчеркивается, что каждый человек, выбравший Вроцлав своим домом и местом для жизни, должен быть желанным жителем независимо от национальности.

Украинцы во Вроцлаве

В июле, после резонансных нападений на людей украинского происхождения, к противодействию ненависти на национальной почве призвали президент Вроцлава Яцек Сутрик и уполномоченная президента города по вопросам равного обращения Алина Шептицкая.

Во Вроцлаве проживают более 100 тысяч украинцев, которые нашли здесь свой новый дом.

Заседание городского совета, на котором была принята резолюция, состоялось сразу после мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. 24 августа во Вроцлаве при участии представителей польских и украинских властей и учреждений было положено начало созданию Сквера польско-украинской дружбы.

Сквер обустраивают в парке на Ниских Лонках на улице Жабья Гробля. Во время церемонии там высадили символические кусты калины и сирени. В мероприятии принял участие вице-президент Вроцлава Ришард Кесслер.

Проект Европейской организации "Буря расцвета" призван символически объединить два государственных праздника. Следующий этап запланирован на 11 ноября — День независимости Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент. Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность.

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