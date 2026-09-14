Подготовка к новому этапу войны: Кларк объяснил, что может скрываться за "мирными сигналами" Кремля

Мирные сигналы Кремля могут быть частью информационной стратегии России, а не свидетельством готовности к реальному завершению войны. Страна-агрессор может готовить новые действия не только против Украины, но и против Финляндии, стран Балтии и не только.

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Об этом заявил генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк, передает "Эспресо". Он убежден, что НАТО должно оставаться бдительным и в то же время продолжать поддерживать Украину.

Генерал предупредил о новых уловках Кремля

"Похоже, Путин готовит какой-то сюрприз. Возможно, в конце сентября, возможно, в октябре, возможно, позже. Это может быть в Норвегии, в Северной Норвегии, где наблюдается значительная российская активность. Это может быть направлено против Финляндии, это может быть направлено против стран Балтии. Это может быть попытка соединить Калининград с Беларусью. Это может быть что-то в Приднестровье, в Молдове или, опять же, в Украине", – предположил Кларк.

Он отметил, что, учитывая длительные наблюдения за ходом войны и собственный опыт, не считает вероятным стремление российского диктатора Владимира Путина к мирному соглашению на условиях, приемлемых для Украины.

По его мнению, российский лидер вместо этого пытается создать почву для информационной войны против украинского общества и повлиять на позицию президента США Дональда Трампа, склонив ее в пользу Москвы. Эксперт расценивает такие действия как часть военной стратегии России и не видит в них признаков скорого облегчения для Украины.

"Это традиционная советско-российская стратегия. Ее можно назвать так: разговоры-разговоры, бои-бои. Разговоры не останавливают боевые действия, и сами разговоры отражают результаты на поле боя… Такие государства любят протягивать оливковую ветвь и надеяться, что подорвут поддержку военных усилий в Украине разговорами, заголовками в газетах, которые говорят, что мир уже за углом", – подчеркнул Кларк.

Кроме того, генерал добавил, что у Путина есть немало возможностей для новых коварных действий. Поэтому, по его убеждению, странам НАТО важно сохранять бдительность и в то же время продолжать оказывать Украине мощную поддержку.

Напомним, Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри. Одну из ключевых ролей в реализации этого плана, по данным источников, Кремль отводит Молдове.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Алексей Мельник заявил, что Владимир Путин вряд ли откажется от посягательств на неоккупированную часть Донецкой области, поскольку это самое меньшее, что он может предложить россиянам. Вместе с тем заставить военного преступника отказаться от этих планов могут лишь действия ВСУ и партнеров Украины.

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