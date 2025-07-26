Поддержка будет продолжаться: президент Румынии признался, передадут ли Украине еще один Patriot

Румыния продолжит поддерживать Украину в военной сфере. Но в Бухаресте пока не обсуждался вопрос о передаче Киеву системы Patriot.

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Об этом 25 июля заявил президент Румынии Никушор Дан на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Зальцбурге. Его цитирует издание Digi24.

Журналисты спросили Дана, ведутся ли переговоры о передаче Румынией еще одного Patriot Украине.

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался", – ответил президент.

Издание отметило, что Румыния подписала соглашение на более 3,9 миллиарда долларов о поставке ей 7 новых зенитных систем Patriot. Сейчас Будапешт получил 4 Patriot, одну из которых Румыния передала Украине в сентябре 2024 года.

Следующие три системы Patriot будут поставлены Румынии начиная с 2027 года.

Напомним, что Украина получила подтверждение от партнеров о поставках трех систем противоракетной обороны Patriot из 10 необходимых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что сейчас продолжаются переговоры о приобретении еще семи Patriot. Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп готов продать Украине эти ПВО, задача найти деньги на все 10 систем.

Наша задача – найти деньги на все 10 систем. И хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами. Есть три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегии – одну. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в ближайшее время получит системы противовоздушной обороны, которые оплатила Европа в рамках плана США и НАТО. Эти ПВО уже на подходе, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Об этом он сказал после встречи с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

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