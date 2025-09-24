'Поддерживаешь фашистов?' В Кыргызстане силовики избили мужчину из-за значка с украинским флагом на рюкзаке – СМИ

В Кыргызстане силовики задержали мужчину из-за того, что у него на рюкзаке был значок с украинским флагом. У мужчины забрали документы, избивали и унижали и угрожали убийством.

Об этом рассказало независимое киргизское медиа Kloop. Оно опубликовало рассказ пострадавшего мужчины, имя которого не разглашают.

Украинский флаг на рюкзаке

Мужчина родился и жил в Бишкеке. В течение последних четырех лет ездил в Россию на заработки в надежде заработать денег, чтобы улететь в Европу или Японию.

В 2024 году мужчина переехал в российский Таганрог, где ему предложили работу. Однако проработал он там недолго, поскольку вышел закон, которым запрещалось брать на работу мигрантов, и его уволили.

Поэтому он был вынужден возвращаться домой. В этом ему помогла подруга-украинка, которая живет в Чехии как беженка. Она отправила мужчине денег, чтобы он мог выехать из России и попасть в Кыргызстан.

Добравшись домой он повесил на свой рюкзак значок с флагом Украины в знак благодарности подруге и так и ходил с ним.

Кыргызские силовики били и пытали мужчину из-за значка с украинским флагом

В феврале этого года, когда мужчина прогуливался с рюкзаком по городу, его остановили и задержали сотрудники киргизской милиции.

"Они подумали, что я какой-то активист, схватили просто за флаг Украины, связали меня и повезли в участок", - рассказал он журналистам.

В районном отделении мужчину отправили в кабинет капитана, который ударил его и сказал: "Ты что, поддерживаешь этих фашистов?".

Затем туда вызвали работников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и удерживали мужчину несколько часов, не давая ему воды.

Его били и снимали на камеру, угрожали, что убьют.

Затем мужчину забрали в ГКНБ. Там его поставили на колени и заставляли целовать флаг Кыргызстана. Далее били и пытались сломать морально.

Во время допроса у него расспрашивали, что он делал в России. Также силовики нашли на телефоне мужчины переписку с украинкой (переписывались они на украинском языке) и перевод средств от нее. В итоге они изъяли у задержанного все банковские карты.

"Потом начали мягче говорить со мной. Сказали, что если признаюсь, что поддерживал войну и вел пропаганду в соцсетях, вербовал наших на войну, то все будет нормально", – рассказал мужчина.

В конце концов после полуночи его отпустили под подписку о невыезде. При этом у него забрали документы, включая паспорт и личные вещи.

Мужчину пытались завербовать и отправить в Украину

Мужчину заставили несколько раз в месяц звонить и отчитываться, что он никуда не поехал. Угрожали, что в противном случае обещали "сделать так, чтобы я потом ходить нормально не мог".

Когда мужчина звонил им отчитаться, что он в Бишкеке и никуда не уехал, сотрудники КНБ пытались его завербовать.

"Говорили: "Давай мы тебя отправим в Украину и ты будешь работать на нас, сливать информацию". Также говорили: "Может, сходишь в украинское посольство, пообщаешься там, раздобудешь для нас информацию, а мы тебе смягчим обвинения", – рассказал он журналистам.

Через четыре месяца мужчине сказали, что его дело "заморозили", но в любой момент могут разморозить и посадить его. После этого он взял у деньги в кредит, восстановил паспорта и сбежал в Европу.

