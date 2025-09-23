В Варшаве в автобусе избили польскую активистку, которая вступилась за пожилую украинку. Фото

В Варшаве произошел резонансный случай, когда в городском автобусе напали на активистку Зенобию Жачек. Женщина вступилась за пожилую украинку, которую начал агрессивно оскорблять один из пассажиров из-за украинского языка. Мужчина также выкрикивал антиукраинские лозунги и призывал украинцев убираться из Польши.

Об этом потерпевшая рассказала в интервью порталу Sestry. Отмечается, что благодаря смелости Зенобии и ее подруги Анны Кий, которые остановили нападающего, инцидент привлек внимание общества, а полиция уже начала расследование.

Кто такая Зенобия Жачек

Зенобия Жачек – известная польская правозащитница и член Комитета защиты прав арендаторов. Она неоднократно выступала против дискриминации и насилия, а на этот раз не осталась равнодушной, когда агрессивный мужчина унижал украинку, потому что услышал, что та разговаривает на украинском.

Что произошло в автобусе

По словам активистки, в автобусе №190 один из пассажиров непрерывно кричал пожилой женщине о "бандеровцах", "УПА" и "Волынь", призывая украинцев убираться из Польши. Когда Жачек и ее подруга увидели это, то подошли к мужчине и сказали, что он не представляет всех поляков, а его слова неприемлемы. В ответ нападающий набросился на Зенобию с оскорблениями.

"Сама женщина – возрастом где-то до 60 лет – сидела спокойно, ничего не отвечала. Единственное, что она сделала, – разговаривала на украинском с какой-то девушкой, и именно к этому он прицепился. Что-то внутри меня не выдержало. Я встала, подошла к нему. Попыталась остановить словами. Сказала ему, что он не представляет всех поляков. Спросила, кто он вообще такой, чтобы решать, кому быть в Польше, а кому – нет. Сказала также, чтобы замолчал, потому что говорить такое неприемлемо. Для меня важно было показать, что не все поляки так думают и тем более ведут себя. В тот же момент он набросился уже на меня", – рассказала Жачек.

Активистка добавила, что мужчина также начал цепляться к ее цветастым штанам и оскорблял. Когда его начали снимать на телефон, то он пытался вырвать гаджет из рук.

"Я отошла, а моя партнерша достала телефон и начала снимать. Когда он это увидел, то бросился к нам, пытался вырвать телефон. Я встала между ним и ею, чтобы он не мог этого сделать. И тогда он приблизился и ударил меня головой в нос. Сразу же потекла кровь", – вспомнила женщина.

На следующей остановке пассажира вытолкали из автобуса, а автобус тронулся без него.

У пострадавшей была рассечена кожа на носу, откуда текла кровь. "Это были поверхностные повреждения. Я прошла обследование, но к счастью, ничего серьезного не обнаружили – лишь незначительные ушибы. Сегодня еще немного болит голова, остались небольшие следы от травмы", – добавила она.

Как отреагировали другие пассажиры и водитель на инцидент

Несмотря на то, что салон был полон, ни один пассажир не вмешался. Люди только наблюдали за событиями, избегая конфликта, смотрели в свои телефоны и даже делали вид, что ничего не происходит. Водитель также не остановил агрессию, однако вовремя закрыл дверь, благодаря чему нападающий остался на остановке.

"Я не согласна с тем, чтобы наша страна так выглядела. Не согласна, чтобы людей унижали, делили на поляков, украинцев или еще по какому-то признаку. Я горжусь тем, что в районе, где проживаю, люди разговаривают на разных языках. Хочу, чтобы так оставалось и не принимаю того, чтобы кого-то преследовали только потому, что он говорит на другом языке", – заявила активистка.

По словам Жачек, немало есть равнодушных людей к чужой проблеме, но и порой боятся. "Мы должны делать все, чтобы наша страна была открытой и приветливой к людям", – подчеркнула она.

Правоохранители начали расследование

Жабек рассказала, что дала показания в полиции и передала видеозапись. Правоохранители также получили записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в автобусе. В то же время мужчина, который оскорблял украинку, уже задержан.

"Мне пишут, что этого человека видели также в других местах Варшавы, где он тоже вел себя агрессивно. То есть это не первый подобный случай с его участием", – рассказала активистка.

