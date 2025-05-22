Трамп раскритиковал свое же сокращение программ USAID и призвал 'скидываться на помощь'

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал собственное решение о глобальном сокращении финансирования Агентства США по международному развитию USAID. Он заявил, что действия его администрации в отношении программ USAID являются "разрушительными".

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Такую критику собственной позиции, как отмечает Reuters, Трамп позволил себе во время встречи с президентом Южноафриканской республики Сирилом Рамафосой. В частности, Трамп отметил, что это решение имело "значительное влияние" на Африку.

Однако американский лидер выразил надежду, что отныне гуманитарной помощью будет заниматься большее число других стран.

"Действия (в отношении программ USAID) были разрушительными. Надеюсь, многие люди теперь начнут тратить много денег. Я разговаривал с другими странами. Мы хотим, чтобы они также присоединились и тратили деньги, потому что мы уже потратили много", – сказал он.

Трамп признал, что оказание гуманитарной помощи – "это огромная проблема, которая существует во многих странах", но до сих пор (по его мнению) кроме США этой проблемой никто не занимался.

"Возникает много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на деньги. Но никто другой не помогает", – отметил американский лидер.

Госдеп США, который сейчас руководит USAID, еще никак не прокомментировал слова Трампа, однако в Reuters напомнили, что ранее в ведомстве неоднократно защищали позицию администрации Трампа по сокращению программ гуманитарной помощи, потому что "это пустая трата средств". Издание также напомнило, что прекращением финансирования USAID"в значительной степени руководит бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск".

Еще до "разрушительных" решений Трампа Соединенные Штаты были крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, они предоставляли не менее 38% от всей "гуманитарки", которая так или иначе регистрировалась в ООН. Только в прошлом году США выделили 61 миллиард долларов на такую помощь, причем половина указанных средств шла на программы USAID.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте окружение Трампа заявило, что США официально закрывают 83% программ USAID, поскольку организация тратила десятки миллиардов долларов на цели, которые якобы или вредили, или не приносили Штатам пользы.

Когда все агентство USAID фактически перешло в подчинение Госдепу, новый глава департамента Марко Рубио отметил, что в целом закрывается 5 200 программ организации.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения. В частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID.

Кроме того, решение администрации Трампа прекратить финансирование USAID оставило без средств программы борьбы с туберкулезом, малярией и СПИДом.

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