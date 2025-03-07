Под крики 'Убийца': в Болгарии русскую посолку изгнали из Национальной галереи. Видео

В Болгарии посла страны-агрессора России Элеонору Митрофанову выгнана из Национальной галереи в Софии. Россиянка под крики "убийца" была вынуждена покинуть выставку "Квадрат 500", которую она посетила.

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Об этом сообщила болгарская служба Радио Свобода. Издание также обнародовало соответствующее видео, снятое 6 марта.

Как видно из кадров, когда Митрофанова зашла в один из залов выставки Guerrilla Girls ("Партизанки"), к ней подошла молодая женщина Наталии Тодорова и указала на дверь, сказав: "Здесь не Москва. Это Европа". На что посол страны-террористки ответила по-российски "это гадюшник".

Однако Наталья не отступила и продолжала указывать россиянке на дверь, повторяя, что "здесь Европа". В конце концов Митрофанова направилась к выходу, ее сопровождала Наталья, выкрикивая "Слава Украине", активистку поддержала оператор видеокамеры и еще несколько посетителей выставки.

Российский посол перешла в следующий зал, а Наталье следовала за ней крича "убийца" и "здесь не Москва". В другом зале, где собралась большая толпа, посетители присоединились к скандированию "Здесь не Москва".

Митрофанова в конце концов покинула выставку.

К слову, выставку в Софии представили художницы из Нью-Йорка Guerrilla Girls ("Партизанки"). Это коллектив визуальных художниц, сохраняющих свою анонимность. 6 марта две основательницы Guerrilla Girls под псевдонимами Фрида Кало и Кете Колльвиц представили выставку "Искусство быть непослушной". Обе активистки находятся в Софии по приглашению Болгарского фонда для женщин в партнерстве с Национальной галереей.

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