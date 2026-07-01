Почему в Германии не устанавливают кондиционеры: причины могут удивить

В Германии кондиционеры по-прежнему остаются редкостью даже на фоне рекордных волн жары, которые в последние годы становятся всё более продолжительными. Хотя спрос на системы охлаждения стремительно растет, страна пока делает ставку на энергоэффективное строительство, естественное охлаждение и модернизацию жилья.

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Почему даже рекордная жара пока не изменила эту тенденцию. Подробнее о причинах низкого распространения кондиционеров в Германии рассказывает OBOZ.UA.

Дома строили для сохранения тепла, а не прохлады

На протяжении десятилетий климат Германии не требовал массового использования кондиционеров. Большинство жилых домов проектировали так, чтобы они максимально удерживали тепло зимой, а не обеспечивали комфорт во время экстремальной жары.

Однако из-за изменения климата ситуация постепенно меняется. Длительные периоды с температурой свыше +35…+40 градусов становятся всё чаще, а ночная прохлада уже не всегда помогает охладить помещение.

Установить кондиционер в Германии непросто

Еще одной причиной являются особенности жилого фонда. Значительная часть домов, особенно исторических, не приспособлена для монтажа современных систем кондиционирования, а реконструкция часто требует дорогостоящих работ и специальных разрешений.

Кроме того, почти половина жителей страны проживает в арендованном жилье. Из-за условий договоров аренды многие люди не могут самостоятельно устанавливать кондиционеры или не хотят вкладывать средства в чужое имущество.

Высокие счета за электроэнергию также сдерживают спрос

Существенным фактором остаются и расходы на электроэнергию. Для многих домохозяйств использование кондиционера означает заметное увеличение ежемесячных счетов, поэтому люди отдают предпочтение более дешевым способам охлаждения.

Значительная часть жителей ЕС вообще не может позволить себе регулярно охлаждать жилье из-за высокой стоимости электроэнергии.

Спрос на кондиционеры быстро растет

Несмотря на традиционно невысокую популярность кондиционеров, ситуация постепенно меняется. За последние годы спрос на охлаждающее оборудование в Германии существенно вырос, поскольку жара становится все более продолжительной и интенсивной.

В будущем системы охлаждения станут гораздо более распространенными, особенно в новостройках, где уже предусматриваются современные энергоэффективные решения.

Какие альтернативы используют немцы

Вместо кондиционеров в Германии широко применяют наружные жалюзи, маркизы, качественную теплоизоляцию, естественную вентиляцию и озеленение территорий. Также всё больше внимания уделяется использованию тепловых насосов, которые могут не только отапливать, но и охлаждать помещения.

Сочетание современных строительных технологий с естественными способами охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии и сделать жилье более комфортным даже во время летней жары.

Напоминаем, что кондиционер в жару кажется настоящим спасением — он быстро охлаждает помещение и создает комфортные условия дома, в офисе или в автомобиле. Но за ощущением прохлады часто скрываются риски, о которых мало кто задумывается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европа уже неделю продолжает страдать от аномальной жары – исключением не стала и Бельгия, в столице которой расположена штаб-квартира Европейской комиссии. В здании Берлемон (Berlaymont) в пятницу, 26 июня, были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха. Однако это коснулось не всех сотрудников ЕК.

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