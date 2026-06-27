Дело не в температуре: названа опасность кондиционера, о которой мало кто знает

Кондиционер в жару кажется настоящим спасением – он быстро охлаждает помещение и создает комфортные условия дома, в офисе или в автомобиле. Но за ощущением прохлады часто скрываются риски, о которых мало кто задумывается.

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Врачи и эксперты предупреждают: проблема не только в температуре, но и в качестве воздуха и условиях его циркуляции. OBOZ.UA рассказывает об опасности кондиционера, о которой мало кто знает.

Невидимая угроза в системе охлаждения

Одна из главных опасностей кондиционеров связана с их фильтрами и дренажными системами. При отсутствии регулярной очистки они становятся благоприятной средой для развития бактерий, грибков и вирусов.

Особое внимание специалисты обращают на бактерию легионеллу, которая может вызвать легионеллез – тяжелое поражение легких, опасное для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей. Источником риска становятся влажные фильтры и поддоны для конденсата, где микроорганизмы активно размножаются.

Не менее распространенной проблемой является плесень. Ее споры легко попадают в воздух и могут вызывать аллергические реакции, обострение астмы, кашель, насморк и раздражение слизистых.

Фильтры также накапливают пыль, пыльцу, шерсть животных и другие аллергены, которые впоследствии снова попадают в воздух помещения, ухудшая самочувствие аллергиков.

Резкие перепады температур

Еще один распространенный риск – чрезмерное охлаждение помещения и резкий контраст между улицей и помещением. Организм может реагировать на это довольно остро.

Среди возможных последствий:

простудные заболевания даже в летний период

спазм сосудов, особенно опасный для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

обострение респираторных заболеваний, включая астму и бронхит

Кроме того, холодный сухой воздух может раздражать дыхательные пути, вызывая кашель, сухость в горле и дискомфорт.

Сухой воздух и его влияние на организм

Кондиционер не только охлаждает, но и снижает влажность воздуха. Это может вызвать ряд неприятных последствий для здоровья.

Чаще всего речь идет о:

сухость глаз, носа и горла

снижение защитных функций слизистых оболочек

шелушение и обезвоживание кожи

общую усталость, головную боль и чувство дискомфорта

У людей с хроническими заболеваниями такие условия могут усугублять симптомы.

Как снизить риски использования кондиционера

Специалисты отмечают, что большинства проблем можно избежать при правильном использовании техники.

Рекомендуется регулярно чистить фильтры, желательно каждые 2–4 недели, а сервисное обслуживание проводить не реже одного раза в год. Это помогает избежать накопления бактерий, грибков и аллергенов.

Также важно не допускать слишком большого перепада температур – разница между улицей и помещением не должна превышать 5–7 °C. Оптимальной считается температура 22–25 °C.

Не стоит сидеть непосредственно под потоком холодного воздуха, ведь это повышает риск переохлаждения. Полезно также регулярно проветривать помещение, поддерживать уровень влажности и пить достаточно воды.

Особое внимание следует уделять детям и пожилым людям, поскольку их организм более чувствительно реагирует на перепады температур и сухой воздух.

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